Der Titelbeitrag der aktuellen Ausgabe der Neuen Apotheken Illustrierten erklärt, wie Arthrose heutzutage behandelt wird.

Neue Apotheken Illustrierte: Arthrose richtig behandeln

"Arthrose richtig behandeln" heißt der Titelbeitrag der Neuen Apotheken Illustrierten vom 1. Oktober 2016. Hier erfahren Sie, wie die Therapie der schmerzhaften, chronischen Gelenkerkrankung heutzutage aussieht. Das aktuelle Heft liegt jetzt in vielen Apotheken bereit.

Knie, Hüfte oder andere Gelenke: Viele haben Angst vor Gelenkverschleiß. Im 10-Seiten-Spezial "Arthrose richtig behandeln" erfahren Sie, wie groß Ihr Arthrose-Risiko ist, welchen Einfluss Sport und Bewegung auf die Erkrankung hat und welche Behandlungsmöglichkeiten es gibt.

Ihre Apotheke ist immer für Sie da – auch am Wochenende, an Feiertagen oder in der Nacht. Hätten Sie gedacht, dass die nächste Apotheke hierzulande im Durchschnitt in nur vier Minuten mit dem Auto zu erreichen ist? Weitere Zahlen, Daten und Fakten rund um die Apotheke lesen Sie im Beitrag Apotheke in Zahlenonline bei aponet.de.

Preisrätsel: Beim Gewinnspiel der aktuellen Ausgabe gibt es wieder 500 Euro zu gewinnen. Teilnehmen können Sie per Gewinn-Hotline oder online auf aponet.de.

Weitere Themen sind unter anderem: Die perfekte Behandlung von Schnupfen, Sinusitis & Co. +++ Übungen für starke Knie +++ So erkennt man ein Borderline-Syndrom

Einzelne Beiträge dieser Ausgabe finden Sie in voller Länge hier bei aponet.de im Bereich der Neuen Apotheken Illustrierten. Sie möchten das komplette Heft lesen? Kein Problem: Die Apothekenliste sagt Ihnen, wo Sie in Ihrer Nähe die Neue Apotheken Illustrierte bekommen.

