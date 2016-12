Das Titelthema der aktuellen Ausgabe der Neuen Apotheken Illustrierten lautet „Frohe Weihnachten – 24 Tipps für die Adventszeit“.

© NAI

Neue Apotheken Illustrierte: Frohe Weihnachten – 24 Tipps für die Adventszeit

Die aktuelle Ausgabe der Neuen Apotheken Illustrierten vom 1. Dezember 2016 liegt in vielen Apotheken bereit. Das Titelthema lautet "Frohe Weihnachten – 24 Tipps für die Adventszeit".

Anzeige

Kerzenlicht, der Duft von frisch gebackenen Plätzchen und Tannenzweigen: Der Advent ist für viele Menschen die schönste Zeit im Jahr. Der Wohlfühl-Adventskalender der Neuen Apotheken Illustrierten mit 24 Tipps und Ideen macht die Tage vor Weihnachten noch schöner und vielleicht auch ein klein wenig entspannter.

Es gibt sie, die Momente, in denen jeder einmal seine Stimmbänder überstrapaziert. Doch eine kurze Heiserkeit ist kein Grund, sich Sorgen zu machen. Anders sieht es aus, wenn sie länger als drei Wochen anhält, sagt Professor Dr. Markus Hess, HNO-Arzt und Phoniater an der Deutschen Stimmklinik in Hamburg. Mehr dazu lesen Sie im Beitrag "7 Tipps für die Stimme" online bei aponet.de.

Preisrätsel: Beim Gewinnspiel der aktuellen Ausgabe gibt es wieder 500 Euro zu gewinnen. Teilnehmen können Sie per Gewinn-Hotline oder online auf aponet.de.

Weitere Themen sind unter anderem: Sodbrennen oder Herzinfarkt? +++ Weihnachtssalate: Raffiniert, leicht, festlich +++ Kinder: Verschluckte Gegenstände sicher entfernen

Einzelne Beiträge dieser Ausgabe finden Sie in voller Länge hier bei aponet.de im Bereich der Neuen Apotheken Illustrierten. Sie möchten das komplette Heft lesen? Kein Problem: Die Apothekenliste sagt Ihnen, wo Sie in Ihrer Nähe die Neue Apotheken Illustrierte bekommen.

NK





Einen Überblick über alle Nachrichten bekommen Sie auf aponet.de unter Aktuelles.