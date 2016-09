Das Gefühl von Einsamkeit und Isolation kennen viele Menschen, oft sogar trotz sozialer Kontakte.

Ist Einsamkeit eine Frage der Gene?

Einsamkeit kann krank machen – körperlich und geistig. Doch nicht jeder empfindet Einsamkeit auf die gleiche Weise. Um die Gefahr frühzeitig zu erkennen, haben US-Forscher deshalb nun untersucht, ob es sich bei dem Gefühl von Einsamkeit um eine Eigenschaft handelt, die im Erbgut liegt.

Das Risiko, sich einsam zu fühlen, hängt offenbar zum Teil tatsächlich mit den Genen zusammen. Etwa 14 bis 27 Prozent dieser Eigenschaft scheint der Studie zufolge genetisch bedingt zu sein. Das berichten die Forscher der University of California in San Diego im Fachblatt Neuropsychopharmacology. Wie ein Mensch Einsamkeit empfindet, wird offenbar mit anderen Eigenschaften wie einer neurotischen Veranlagung und depressiven Symptomen gemeinsam vererbt. Einen weniger deutlichen Zusammenhang fanden die Forscher für Schizophrenie, bipolare Störungen und schwere Depressionen.

Um besser zu verstehen, warum sich einige Menschen eher einsam fühlen als andere, hatten die Forscher genetische Variationen des Erbguts in Bezug auf Einsamkeit untersucht. Die Einsamkeit betrachteten sie dabei als einen lebenslangen Wesenszug, nicht als einen vorübergehenden Zustand. "Bei zwei Menschen mit der gleichen Anzahl an engen Freunden und Familie kann der eine seine Situation als adäquat ansehen, der andere nicht", sagt Psychiatrie-Professor Abraham Palmer. "Wir wollten wissen, warum sich eine Person genetisch gesehen in einer Situation eher einsam fühlt als eine andere in der gleichen Situation", so Palmer. Die Forscher betonen allerdings, dass es nicht das eine Gen gebe, das für das Einsamkeitsempfinden verantwortlich sei. Denkbar sei auch, dass die Umgebung in diesem Zusammenhang eine deutlich größere Rolle als das Erbgut spielt.

