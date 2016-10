Farbige Kontaktlinsen verleihen jedem Halloween-Outfit das gewisse Etwas.

Halloween: Vorsicht bei farbigen Kontaktlinsen

Rund um den 31. Oktober sind wieder Hexen, Zombies und Vampire unterwegs, um Halloween zu feiern. Damit die Verkleidung schaurig-schön wird und Träger von farbigen Kontaktlinsen keine gruselige Überraschung erleben, gibt der Zentralverband der Augenoptiker und Optometristen (ZVA) einige Tipps.

Kontaktlinsen mit Motiv oder in verschiedenen bunten Farben gibt es mit Sehstärke für Fehlsichtige oder ohne. Gerade zu Karneval oder Halloween sind sie beliebt, um der Verkleidung das gewisse Etwas zu verleihen. Auch wenn die Kontaktlinsen nur wenige Stunden getragen werden, empfiehlt der ZVA, sie am besten beim Fachmann, also beim Augenoptiker, zu kaufen. Anders als bei Linsen aus dem Internet oder der Drogerie werden so die individuellen Gegebenheiten des Auges berücksichtigt und nicht nur eine optimale Passform, sondern auch gesundheitliche Unbedenklichkeit sichergestellt. Darüber hinaus kann der Fachmann besonders für "Kontaktlinsen-Neulinge" die richtige Handhabung erklären.

In Sachen Hygiene gilt dasselbe wie für alle Kontaktlinsen: Vor dem Einsetzen und Herausnehmen gründlich die Hände waschen und niemals Kontaktlinsen untereinander tauschen, da sich sonst schwerwiegende Infektionen bilden können. Für farbige Linsen sind unter Umständen nicht alle Reinigungsmittel geeignet, der Augenoptiker kann auch hierzu beraten. Motivlinsen sollten zudem nicht zu lange getragen werden, da vor allem bei Modellen mit intensiver Farbschicht zu wenig Sauerstoff ans Auge gelangt. Für den Straßenverkehr sind die Grusel-Linsen ebenfalls ungeeignet. Die Pupillenöffnung der Linsen weist meist nur einen Durchmesser von etwa fünf Millimetern auf. In der Dämmerung oder Dunkelheit weitet sich die menschliche Pupille auf bis zu acht Millimeter. Das Gesichtsfeld und damit die seitliche Wahrnehmung können somit eingeschränkt werden.

