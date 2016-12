Ein eigenes Pferd? Bevor man sich diesen Herzenswunsch erfüllt, gilt es, sorgfältig abzuwägen.

Wann ein Haustier glücklich macht

Ob Katze, Hund oder sogar ein Pferd: Viele Menschen halten gerne Haustiere oder wünschen sich zumindest eines. Psychologinnen der Ruhr-Universität Bochum haben jetzt eine Kosten-Nutzen-Rechnung aufgestellt, die zeigt, dass Haustiere zum Wohlbefinden ihrer Besitzer beitragen können – wenn die Bedingungen stimmen.

Wie aus einer Befragung von 631 Katzen-, Hunde- und Pferdehaltern hervorging, können Tiere tatsächlich das Wohlbefinden erhöhen. Voraussetzung: Die Tierbesitzer nehmen die Haltung der Tiere als wichtige Aufgabe in ihrem Leben wahr und die Tierhaltung ihr Bedürfnis nach Unabhängigkeit befriedigt. Schwierig werde es hingegen, wenn die Tierhaltung als große finanzielle Belastung empfunden werde, so das Ergebnis, das im Fachblatt Journal of Positive Psychology veröffentlicht wurde. Ein interessantes Ergebnis zeigte sich im Zusammenhang mit der persönlichen Bindung an das Tier: diese wirkte sich im Zusammenspiel mit allen anderen gemessenen Variablen negativ auf das Wohlbefinden aus. Das berichten Anna Kalitzki und Maike Luhmann, Professorinnen für Psychologische Methodenlehre an der Ruhr-Universität Bochum, im Journal of Positive Psychology. Sie vermuten, dass das der Fall ist, wenn die Bindung an ein Tier die Bindung zu anderen Menschen schwächt oder sogar ersetzt.

Wer also wegen seines Haustiers keine Zeit mehr für soziale Kontakte habe, sei tendenziell unzufriedener, je enger er sich an das Tier gebunden fühle.

Während sich Hunde, Katzen und Pferde nicht unterschiedlich auf den Grad der Zufriedenheit auswirkten, unterschieden sie sich deutlich im Hinblick auf die von den Psychologinnen aufgestellte Kosten-Nutzen-Rechnung. Pferde etwa seien sinnstiftender als Hunde oder Katzen. Sie werden jedoch als größere Belastung empfunden, sowohl im Hinblick auf Geld als auch auf Zeit. Katzen geben dagegen die geringsten Unterstützung, belasten aber auch die Beziehung zwischen Besitzer und Partner am wenigsten. "Insgesamt scheinen sich die positiven und negativen Einflüsse auf das Wohlbefinden die Waage zu halten", sagt Luhmann. "Deshalb ist es für jeden Einzelnen wichtig, sich vor der Entscheidung für ein Haustier die verschiedenen Faktoren vor Augen zu führen und anhand der persönlichen Situation zu bewerten und zu gewichten."

