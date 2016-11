Kalorien gegen die Müdigkeit: War wieder spät gestern.

© Schum - Fotolia.com

Mehr Appetit nach zu wenig Schlaf

Schlafmangel verführt offenbar dazu, mehr Kalorien zu verzehren als im ausgeschlafenen Zustand. Zu diesem Ergebnis kam eine Studie unter der Leitung britischer Forscher, in der Ergebnisse aus elf kleineren Forschungsarbeiten zusammengefasst und neu analysiert wurden.

Anzeige

Die Studienteilnehmer mit Schlafdefizit konsumierten im Durchschnitt 385 Kalorien mehr pro Tag, berichten die Wissenschaftler in der Fachzeitschrift European Journal of Clinical Nutrition. Da sie zur gleichen Zeit nicht mehr Kalorien verbrauchten als sonst, war dieses Plus als Nettogewinn auf dem Kalorienkonto zu verbuchen. Darüber hinaus verzeichneten die Wissenschaftler eine kleine Verschiebung in dem, was die Teilnehmer aßen: Sie verzehrten proportional mehr Fett und weniger Proteine, der Anteil an Kohlenhydraten blieb dagegen in etwa gleich.

Ein möglicher Grund für den gefundenen Zusammenhang könnte sein, dass Menschen mit Schlafdefizit eine stärkere Motivation haben, nach etwas Essbarem zu suchen, so die Vermutung der Forscher. In einer früheren, kleinen Studie mit 26 Teilnehmern hatte sich zum Beispiel gezeigt, dass bei Schlafentzug Gehirnregionen des Belohnungssystems stärker aktiviert wurden, wenn Teilnehmer etwas zu essen erhielten. Denkbar wäre auch, dass es zu einer Störung der Inneren Uhr komme, die an der Regulierung des Hungerhormons Ghrelin und des Sättigungshormons Leptin beteiligt ist.

"Der Hauptgrund für Übergewicht ist ein Ungleichgewicht zwischen der Kalorienaufnahme und dem Verbrauch", sagt Dr. Gerda Pot vom King's College London und der Freien Universität Amsterdam. Ihre Studie sei ein weiterer Hinweis darauf, dass Schlafmangel zu diesem Ungleichgewicht beitragen könnte, so die Senior-Autorin der Studie. Auf lange Sicht könnte dies zu Übergewicht und Fettleibigkeit führen.

HH





Einen Überblick über alle Nachrichten bekommen Sie auf aponet.de unter Aktuelles.