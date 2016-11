Besonders maskuline Männer haben offenbar eher mit psychischen Problemen zu kämpfen.

Sind Macho-Männer eher depressiv?

Glaubt man einer Studie aus den USA, haben Männer mit "typisch männlicher" Einstellung eher psychische Probleme, zum Beispiel Depressionen. Einige Eigenschaften scheinen den Ergebnissen zufolge besonders der seelischen Gesundheit zu schaden.

Der Studie zufolge haben Macho-Männer, die glauben, sie seien Frauen überlegen, eher psychische Probleme ihre anderen Geschlechtsgenossen. Außerdem suchen sie weniger häufig die Hilfe eines Psychologen. Zu diesem Ergebnis kommt eine Meta-Analyse, in der Forscher den Einfluss typisch maskuliner Normen und der psychischen Gesundheit untersucht hatten. Zu den elf maskulinen Eigenschaften gehörten der Wunsch zu gewinnen, keine Gefühle zu zeigen, Risikobereitschaft, Gewalt, Dominanz, sexuelle Promiskuität, Eigenständigkeit, Vorrang der Arbeit, Macht über Frauen, Ablehnung von Homosexuellen und das Streben nach Status.

Wie Y. Joel Wong von der Indiana University Bloomington und Kollegen im Journal of Counseling Psychology berichten, war der Zusammenhang mit einer schlechteren psychischen Gesundheit bei drei Normen am deutlichsten: Eigenständigkeit, eine große Anzahl an Sexpartnern und dem Gefühl, Macht über Frauen zu besitzen. Die beiden letzteren seien eng mit sexistischen Einstellungen verknüpft, was die Idee unterstreiche, dass Sexismus auch der psychischen Gesundheit derer schade, die ihn vertreten, meint Wong. Was der Grund dafür sein könnte, bleibt indes fraglich. Nur eine Eigenschaft, die als typisch männliche eingestuft wird, hatte keinen Einfluss auf die psychische Gesundheit: Den Job an erster Stelle zu setzen. Dies könnte mit der Komplexität von Arbeit und ihren Einfluss auf das Wohlbefinden zusammenhängen, vermutet Wong.

