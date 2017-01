CDU-Politiker Wolfgang Bosbach hat volles Vertrauen in seine Stammapotheke.

"Apotheke ist wichtige Säule des Gesundheitssystems"

Persönliche und individuelle Beratung vor Ort, egal zu welcher Tages- und Nachtzeit – das und mehr bietet die Apotheke vor Ort. Das weiß auch CDU-Politiker Wolfgang Bosbach zu schätzen, der sich in einem neuen Kurzfilm der Apothekerkammer Nordrhein für die freiberufliche Apotheke stark macht.

"Den Wert eines Systems erkennt man oft erst dann, wenn es dieses System nicht mehr gibt", erklärt Bosbach zu Beginn des Spots. Der Politiker ist wegen einer Krebserkrankung häufig auf die persönliche Beratung in der Apotheke angewiesen. Wie wichtig es ist, dass seine Stammapotheke das persönliche Schicksal des Patienten kennt, habe er erst kürzlich selbst erlebt und schildert seine guten persönlichen Erfahrungen mit "seiner" Apothekerin vor Ort.

Der Kurzfilm, der auf dem Neujahrsempfang der Apothekerkammer Nordrhein vorgestellt wurde, zeigt, dass die Vor-Ort-Apotheke eine zentrale Säule des Gesundheitssystems ist. Das Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) zur Preisbindung verschreibungspflichtiger Medikamente (aponet.de berichtete) gefährde dieses System, so Lutz Engelen, Präsident der Apothekerkammer Nordrhein. Das EuGH hatte entschieden, dass sich ausländische Versandapotheken nicht an die in Deutschland geltende Preisbindung für rezeptpflichtige Medikamente halten müssen. Sie dürfen Patienten zum Beispiel mit Boni locken. In der Apotheke gehe es aber nicht nur um den Verkauf von Medikamenten, sondern vor allem auch um persönliche Beratung und die Nähe zum Patienten, die beim Online-Versandhandel mit Medikamenten in dieser Form nicht gegeben sei. Engelen und Bosbach fordern daher, dass Wettbewerb im Gesundheitswesen nur über Qualität und nicht über den Preis gehen dürfe.

