Neue Apotheken Illustrierte: Zurück zu den Wurzeln

Das Titelthema der aktuellen Ausgabe der Neuen Apotheken Illustrierten lautet „Zurück zu den Wurzeln“.

Die aktuelle Ausgabe der Neuen Apotheken Illustrierten vom 1. Februar 2017 liegt in vielen Apotheken bereit. Das Titelthema lautet "Zurück zu den Wurzeln".

Unser Ursprung, unsere Sehnsüchte, unser Leben: Dafür steht die Wurzel sinnbildlich. Wir sind in der Heimat tief verwurzelt oder gehen zurück zu unseren Wurzeln. Die unterirdischen Pflanzenteile haben ihre sprichwörtliche Bedeutung nicht zu Unrecht: Wurzeln verantworten die Ernährung der Pflanze, sorgen für einen stabilen Stand. Und wir Menschen profitieren von den gespeicherten Wirkstoffen und der Fülle an Nährstoffen. In der aktuellen Ausgabe der Neuen Apotheken Illustrierten finden Sie ein Lexikon wertvoller heilsamer Wurzeln.

Wer in Deutschland in die Apotheke geht und ein Rezept einlöst, hat oft Glück und muss gar nichts dazubezahlen. Ein ganzes Bündel von Gesetzen und Verordnungen regelt, was ein Medikament kosten darf und wie stark Patienten damit belastet werden dürfen. Lesen Sie mehr dazu im Beitrag "Wie entstehen Medikamenten-Preise" online auf aponet.de.

Preisrätsel: Beim Gewinnspiel der aktuellen Ausgabe gibt es wieder 500 Euro zu gewinnen. Teilnehmen können Sie per Gewinn-Hotline oder online auf aponet.de.

Weitere Themen sind unter anderem: Wie riskant sind Tattoos, Piercings und Sonnenstudio? +++ Checkliste: Den richtigen Arzt finden +++ Nahrungsmittel-Allergien stören Bauch, Bronchien und Haut

