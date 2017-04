Der Kilimanjaro in Afrika ist bei Touristen ein beliebtes Ziel. Die Höhenkrankheit macht vielen Wanderern jedoch einen Strich durch die Rechnung.

Ki­li­ma­nja­ro besteigen: Sportler für Studie gesucht

Eine schnellere und sichere Diagnose der Höhenkrankheit: Das ist das Ziel einer Studie des Mediziners Christian Kreisel von der Universtitätsklinik Marburg (UKGM). Dafür sucht der Mediziner 25 Sportler, die den Kilimanjaro mit dem Mountainbike oder als Läufer besteigen.

Die Höhenkrankheit macht sich bereits in Höhen ab 2500 Metern bemerkbar, unter anderem an einer Konzentrationsstörung. In größeren Höhen sind Hirn- oder Lungenödeme ein oft unterschätztes Problem. 25 Sportler werden nun gesucht, die an der geplanten Studie teilnehmen und vom 24. September bis 1. Oktober 2017 den Ki­li­ma­nd­scha­ro mit dem Mountainbike oder als Läufer besteigen.

Der Ki­li­ma­nja­ro ist der höchste Berg in Afrika und biete ideale Bedingungen für diese Studie, da er ein einfacher Berg sei, die nötige Höhe und eine sehr gute Infrastruktur aufgrund des Tourismus habe. Die Athleten bekommen persönliche Daten über die Differenzierung ihrer Leistungsfähigkeit und Akklimatisierung. Dies kann für alle weiteren Projekte in den Bergen sehr nützlich sein. "Sport am Ki­li­ma­nja­ro war bisher nur wenigen Eliteathleten vorbehalten, aber ist jetzt im Rahmen der Studie für ambitionierte Amateure unter medizinischer Aufsicht sicher möglich", sagt Rainer Braehler, Organisator der Kilimanjaro Summit Challenge.

Interessierte Sportler können sich unter www.kilimanjaro-summit-challenge.de bewerben.

