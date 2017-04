So sieht ein Teil der Umverpackung des zurückgerufenen tetesept Hustensafts aus.

Tetesept ruft Hustensaft zurück

Die Firma Merz Consumer Care GmbH hat eine Sicherheitswarnung zu einem ihrer Hustensäfte der Marke tetesept herausgegeben. Möglicherweise sind Glassplitter enthalten. Die betroffene Charge wird vorsorglich zurückgerufen.

Es handelt sich um den Saft mit der Bezeichnung "tetesept Hustensaft alkohol- und zuckerfrei" 2,33g/100ml Flüssigkeit in der Packungsgröße 140 Gramm. Betroffen ist die Chargennummer 794418 mit dem Haltbarkeitsdatum 02/2020. Laut Mitteilung der Firma könne es bei der Abfüllung des Produkts zu Glasbruch im Flaschenhals gekommen sein. Es könne daher nicht ausgeschlossen werden, dass sich Glassplitter im Produkt befinden. Die Chargennummer (abgekürzt Ch.-B.) befindet sich auf der Unterseite der Umverpackung aus Papier sowie auf dem Etikett auf der Flaschenrückseite.

Die Firma bittet Kunden, die ein solches Produkt zu Hause haben, es vorsorglich zu vernichten und keinesfalls weiter zu verwenden. Fragen dazu beantwortet sie per E-Mail an kontakt@tetesept.de. Im medizinischen Notfall können sich Verbraucher an die Telefonnummer 069-1503-1 wenden. Außerhalb der Geschäftszeiten an die 24 h-Notruf-Bereitschaft unter Telefon 02065-256-1675.

