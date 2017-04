Werden in der Apotheke Rezepturen für Patienten angefertigt, wird der gesamte Herstellungsprozess ausführlich dokumentiert.

"Apotheker müssen zusammenhalten"

Apotheken stehen derzeit ernsten Herausforderungen gegenüber: Das Versandhandelsverbot für rezeptpflichtige Medikamente gehört zu den Kernanliegen der deutschen Apotheker für die kommende Legislaturperiode des Bundestages. Diese Überzeugung vertritt Fritz Becker, Vorsitzender des Deutschen Apothekerverbandes (DAV), in seinem Politischen Lagebericht zur Eröffnung des 54. DAV-Wirtschaftsforums in Berlin.

Im Arzneimittel-Versorgungsstärkungsgesetz (AM-VSG) und im Heil- und Hilfsmittelversorgungsgesetz (HHVG) seien zwar Teilerfolge erzielt worden, so Becker, doch die gute Arzneimittelversorgung an sich sei gefährdet. "Dass endlich die Vergütung bei Rezepturen und dokumentationspflichtigen Arzneimitteln angepasst wird, stellt eine Anerkennung unserer pharmazeutischen Leistungen dar", sagt Becker. Es freue ihn auch, dass es Exklusivverträge von Krankenkassen in der Versorgung mit Krebsmedikamenten, sogenannten Zytostatika, nun nicht mehr geben soll. "Die freie Apothekenwahl – auch bei Zytostatika – ist kein Anbieter-, sondern praktizierter Patienten- und Verbraucherschutz." Bei Impfstoffen sei er "zuversichtlich, dass die Lieferschwierigkeiten durch das Ausschreibungsverbot zurückgehen werden." Der DAV-Vorsitzende begrüßt, dass die Hilfsmittelausschreibungen jetzt auch Qualitätskriterien berücksichtigen müssen und Aufzahlungen stärker überwacht würden. "Meine Befürchtung ist, dass sich für die Versicherten in der Praxis nicht allzu viel ändern wird. Daher müssen wir weiterhin aufmerksam sein." Zudem könnten übertriebene Dokumentationspflichten "gerade kleine Apotheken zu einem Verzicht auf die Hilfsmittelversorgung bewegen".



Mit Blick auf die ordnungspolitischen und wirtschaftlichen Unsicherheiten für die Apotheken in der auslaufenden und kommenden Legislaturperiode ruft Becker seine Berufskollegen zu entschlossenem Handeln auf: "Das Jahr der Bundestagswahl wird erhebliche Herausforderungen für uns bereithalten, denen sich unser Berufsstand stellen muss und stellen wird – mit Selbstbewusstsein, Geschlossenheit und Engagement!" Der DAV-Vorsitzende weiter: "Lassen Sie uns weiter gemeinsam kämpfen für ein hervorragendes Netzwerk aus 20.000 Apotheken, welches täglich 3,6 Millionen Menschen versorgt, 250.000 Botendienste erbringt und 150.000 Arbeitsplätze bietet."

