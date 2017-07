Ältere Menschen trinken einer neuen Studie zufolge regelmäßiger Alkohol als Jugendliche.

Alkohol: Senioren trinken häufiger als junge Menschen

Je älter die Bundesbürger werden, desto häufiger trinken sie Alkohol. 16 Prozent der Menschen ab 65 Jahren trinken täglich oder fast täglich, 17 Prozent einmal pro Woche. Zu diesen Ergebnissen kommt eine repräsentative Meinungsumfrage im Auftrag der ABDA – Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände e.V.

Jüngere Menschen sind beim Alkohol deutlich zurückhaltender als die ältere Generation: In der Altersgruppe von 16 bis 29 Jahren greifen nur 3 Prozent täglich, aber 27 Prozent einmal pro Woche zu Wein, Bier und Co. Die Trinkgewohnheiten der jungen Menschen haben sich dabei in den letzten Jahren deutlich verändert: Im Jahr 2008 tranken 11 Prozent der Menschen ab 16 Jahren täglich oder fast täglich Alkohol. Im Durchschnitt aller Altersgruppen konsumiert jeder zehnte Deutsche fast täglich alkoholische Getränke. Unabhängig vom Alter gibt etwa die Hälfte aller Befragten an, komplett auf Alkohol zu verzichten.

Überdurchschnittlich viele Menschen mit häufigem Alkoholkonsum leben in Schleswig-Holstein und Hamburg. 18 Prozent der Norddeutschen ab 16 Jahren schauen fast täglich ins Glas. Die meisten Abstinenzler gibt es in Sachsen-Anhalt: Hier trinken 58 Prozent überhaupt keinen Alkohol, während nur 4 Prozent angeben, täglich alkoholische Getränke zu konsumieren. Für die Studie hatte das infas Institut für angewandte Sozialwissenschaft im Mai 2017 telefonisch 3415 Bundesbürger ab 16 Jahren nach ihren Ernährungsgewohnheiten in der letzten Woche befragt. Nicht abgefragt wurde die konsumierte Alkoholmenge.

ABDA





