Eine der bekanntesten deutschen Schauspielerinnen, Christine Neubauer, leidet an einer unheilbaren Wirbelsäulen-Erkrankung.

© picture alliance / dpa

Morbus Bechterew: Christine Neubauer unheilbar erkrankt

Die Schauspielerin Christine Neubauer leidet an der seltenen und unheilbaren Wirbelsäulenerkrankung Morbus Bechterew. Das sagte die 55-Jährige in einem Interview mit der Zeitschrift "Bunte". Die Krankheit wurde eher zufällig entdeckt, als sie wegen starker Rückenschmerzen einen Arzt aufsuchte.

Anzeige

Laut Neubauer entwickelten sich die Schmerzen beim Training zur Vorbereitung auf eine Fernseh-Tanzshow. Dass sie ein erhöhtes Risiko hat, an Morbus Bechterew zu erkranken, wusste sie bereits seit vielen Jahren, denn ihr Vater sei ebenfalls daran erkrankt, sagte sie gegenüber der Zeitschrift. Meist beginnt die Erkrankung zwischen dem 20. und 40. Lebensjahr und Frauen sind weitaus seltener betroffen als Männer. Die Schauspielerin hatte gehofft, dass die Krankheit bei ihr nicht ausbricht.

Morbus Bechterew, fachsprachlich Spondylitis ankylosans, gehört zum rheumatischen Formenkreis. Die Erkrankung betrifft Knochen und Gelenke der Wirbelsäule, die sich durch eine chronische Entzündung dauerhaft versteifen. Meist beginnt sie mit Schmerzen in der Lendenwirbelsäule, die sich durch Bewegung bessern, in späten Stadien bildet sich ein ausgeprägter Rundrücken. Morbus Bechterew verläuft in Schüben, kann jedoch in jedem Stadium zum Stillstand kommen.

Die genauen Ursachen sind nach wie vor unbekannt, klar ist jedoch, dass ein erhöhtes Risiko für die Erkrankung vererbt wird. Da bisher keine Heilung möglich ist, versuchen Ärzte, die Schmerzen der Patienten mit entsprechenden Medikamenten oder minimalinvasiven Eingriffen zu lindern und so lange wie möglich die Beweglichkeit der Wirbelsäule zu erhalten. Hierbei spielen Physiotherapie und Krankengymnastik eine große Rolle.

RF





Einen Überblick über alle Nachrichten bekommen Sie auf aponet.de unter Aktuelles.