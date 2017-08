Mit der mobilen Suche auf www.aponet.de finden Sie die nächste Notdienstapotheke in Ihrer Nähe.

Urlaub in Deutschland: Notdienstapotheke finden

Husten, Schnupfen, Kopfschmerzen - eine Erkältung kommt meistens genau dann, wenn man sie am wenigsten gebrauchen kann, zum Beispiel im Urlaub. Ob auf "Balkonien", bei Verwandten oder im Hotel – beim Sommerurlaub in Deutschland lässt sich die nächstgelegene Notdienstapotheke schnell und unkompliziert finden.

Ob mit dem heimischen Computer, Laptop, Tablet oder Smartphone: Welche Apotheke in Ihrer Nähe Notdienst hat, erfahren Sie schnell und für kostenfrei mit dem "Apothekenfinder 22 8 33". Es gibt verschiedene Möglichkeiten, dieses Angebot der ABDA – Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände e.V. zu nutzen:

Die Notdienstsuche auf aponet.de. Geben Sie einfach den gewünschten Ort oder die Postleitzahl in das Suchfeld ein, und es werden Ihnen alle Notdienstapotheken in der Umgebung mit Karte angezeigt. Die Webseite lässt sich über den Computer, Laptop, Tablet oder das Smartphone aufrufen.

Die kostenfreie App für Smartphones sowie die mobile Webseite www.apothekenfinder.mobi für Smarthones.

Per Mobiltelefon kann man bundesweit ohne Vorwahl die 22 8 33 anrufen oder eine SMS mit der Postleitzahl des aktuellen Aufenthaltsortes schicken (69 Cent pro Minute/SMS).

Von zu Hause aus können Patienten kostenfrei die Festnetznummer 0800 00 22 8 33 wählen.



Die Kontaktdaten der nächstgelegenen Notdienstapotheken hängen auch im Schaufenster jeder Apotheke aus und werden in vielen Zeitungen im Service- oder Lokalteil abgedruckt. Der Nacht- und Notdienst der bundesweit 20.000 Apotheken ist eine der wichtigsten Gemeinwohlpflichten der Apotheker und garantiert eine flächendeckende Arzneimittelversorgung rund um die Uhr im gesamten Bundesgebiet. Etwa 1.300 Apotheken versorgen jede Nacht sowie an Sonn- und Feiertagen jeweils gut 20.000 Patienten. Pro Jahr werden somit knapp 500.000 Notdienste geleistet. Besonders Eltern mit kleinen Kindern lösen häufig Rezepte von Kinderärzten im Notdienst ein. Aber auch Medikamente aus dem Bereich der Selbstmedikation werden häufig im Nachtdienst in Anspruch genommen.

