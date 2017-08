Das Titelthema der aktuellen Ausgabe der Neuen Apotheken Illustrierten lautet „Die Zukunft des Alterns“.

Neue Apotheken Illustrierte: Die Zukunft des Alterns

Wie werden wir in Zukunft altern? Besser. Und langsamer. Das ist die einhellige Antwort von herausragenden Wissenschaftlern, die der Neuen Apotheken Illustrierten in der aktuellen Ausgabe Zeitschrift Rede und Antwort standen. Viele Medikamente zielen auf eine sanftere und trotzdem extrem effektive Therapie. Und die molekularen Alterungsprozesse werden inzwischen so gut verstanden, dass sie für konkrete Konsequenzen in der Vorbeugung von Altersleiden taugen. Von manchen Vorurteilen dürfen wir uns getrost schon jetzt verabschieden. "Es gibt überhaupt keinen Grund, warum du mit 70 deine Enkelin nicht im Memory schlagen kannst" – sagt zum Beispiel Professor Dr. Christoph Englert vom Leibniz-Institut für Alternsforschung.

Bauchschmerzen, Krämpfe, Blähungen, Durchfall im Wechsel mit Verstopfung: Weltweit leiden viele Menschen an immer wiederkehrenden Problemen im Magen-Darm-Trakt. Mediziner nennen es Reizdarm. Arzneipflanzen erweisen sich dabei oft als Hilfe. Mehr dazu lesen Sie im Beitrag Reizdarm: Welche Heilpflanzen helfen können online auf aponet.de.

Weitere Themen sind unter anderem: Chili: Scharfe Schoten +++ Giftalarm in der Küche +++ Was der Atem über die Verdauung verrät

