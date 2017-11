Das bekannte Potenzmittel mit dem Wirkstoff Sildenafil ist in Deutschland nur mit einem Rezept in der Apotheke erhältlich.

Viagra in Großbritannien bald rezeptfrei in der Apotheke

In Großbritannien gibt es das Potenzmittel Viagra mit dem Wirkstoff Sildenafil künftig auch ohne Rezept. Das hat die britische Arzneimittelbehörde MHRA bekannt gegeben. Volljährige Männer mit Erektionsstörungen könnten das Präparat bald rezeptfrei in der Apotheke erhalten, heißt es. Voraussetzung ist allerdings eine ausführliche Beratung. Der Apotheker sei in der Lage zu entscheiden, ob die Behandlung für den Patienten geeignet ist, er könne über mögliche Nebenwirkungen informieren und dem Patienten bei Bedarf zunächst einen Besuch beim Hausarzt empfehlen.

Zugleich schließt die Behörde die Abgabe des Arzneimittels ohne Rezept für bestimmte Patienten aus. So dürfe Viagra in keinem Fall an Männer verkauft werden, die unter Herz-Kreislauf-Problemen sowie Leber- oder schweren Nierenschäden leiden oder an Patienten, die Arzneimittel einnehmen, bei denen die Gefahr von Wechselwirkungen besteht.

Der Freigabe war ein langer Prozess vorausgegangen. Man habe das Sicherheitsprofil des Arzneimittels intensiv geprüft, den Rat der Kommission für Humanarzneimittel eingeholt und eine öffentliche Anhörung zu dem Thema abgehalten, erklärte die Arzneimittelbehörde. Aus Sicht der MHRA sei die Entscheidung auch ein Schritt für mehr Sicherheit in der Versorgung. Immerhin werde Viagra in Großbritannien künftig leichter zugänglich sein und damit auch für Männer verfügbar, die mit ihren Problemen sonst nicht zum Arzt gehen, sondern versuchten, Arzneimittel über dubiose Internetseiten zu beziehen. Die Behörde hofft, dass ihr auf diese Weise auch ein Schlag gegen den illegalen Handel mit den häufig gefälschten Potenzmitteln gelingt.

Mit der Freigabe von Sildenafil steht Großbritannien nicht allein. In Neuseeland gibt es das Medikament unter gewissen Voraussetzungen bereits seit 2014 ohne Rezept. Auch in polnischen Apotheken müssen Patienten für bestimme Sildenafil-haltige Arzneimittel keine Verschreibung vom Arzt vorlegen.



