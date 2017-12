Apotheke: Kundenzeitschriften sind beliebt

Das Gesundheitsmagazin "Neue Apotheken Illustrierte" erscheint alle 14 Tage neu und ist in vielen Apotheken Deutschlands kostenlos erhältlich.

Apotheken verteilen jeden Monat mehr als 600 kostenlose Gesundheitszeitschriften wie die "Neue Apotheken Illustrierte" an Patienten. Dieser Service kommt gut an: So beobachten mehr als acht von zehn Apotheker, dass Kunden häufig nach den kostenfreien Gesundheitszeitschriften fragen. Dies geht aus einer aktuellen APOkix-Umfrage des Instituts für Handelsforschung in Köln hervor.

Apotheken in Deutschland geben monatlich im Schnitt 619 Gesundheitszeitschriften an ihre Kunden aus. In diesen Service investieren mehr als sechs von zehn Apotheken bis zu 500 Euro im Monat. Das zeigen die Ergebnisse des APOkix, für den rund 200 Apothekenleiter befragt wurden. Gut 32 Prozent der Befragten zahlen monatlich sogar zwischen 501 und 1.000 Euro für das Lesematerial.

Aus Apothekersicht lohnt sich die Investition: Für zwei von drei Befragten ist die kostenfreie Abgabe von Gesundheitszeitschriften ein wichtiger Service für die eigenen Kunden. Dies wird durch die Kundennachfrage bestätigt. So beobachten mehr als acht von zehn Befragten, dass Kunden häufig nach den kostenfreien Gesundheitszeitschriften fragen. Rund 57 Prozent der Apotheker geben sogar an, dass Kunden häufig ausschließlich für die Zeitschriften in die Apotheke kommen, ohne etwas anderes zu kaufen.

