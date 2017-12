Das Titelthema der aktuellen Ausgabe der Neuen Apotheken Illustrierten lautet „Antibiotika: Wann, warum, wie lange?“.

© NAI

Neue Apotheken Illustrierte: Antibiotika: Wann, warum, wie lange?

Die aktuelle Ausgabe der Neuen Apotheken Illustrierten vom 15. Dezember 2017 liegt in vielen Apotheken bereit. Das Titelthema lautet "Antibiotika: Wann, warum, wie lange?".

Anzeige

Antibiotika gehören zu den wertvollsten Arzneistoffen, die uns zur Verfügung stehen. Für zahlreiche ernste Infektionskrankheiten sind sie unverzichtbar, doch entwickeln immer mehr Bakterien Resistenzen. Daher gilt es, diese Medikamente sinnvoll einzusetzen. Experten sprechen von einer rationalen Antibiotikatherapie. Falls ein Antibiotikum nötig sein sollte, kann man als Patient selbst einiges zum Therapieerfolg beitragen. Mehr dazu lesen Sie im Titelbeitrag "Antibiotika: Wann, warum, wie lange?".

Schnee, Nebel, eisiger Regen – da möchte man es sich am liebsten in den eigenen vier Wänden gemütlich machen. Wie wäre es mit einem warmen Wannenbad? Zusätze mit Auszügen aus Heilpflanzen bieten das Extrahäubchen auf dem Badeschaum. Mehr dazu lesen Sie im Beitrag "Was Badezusätze können" online auf aponet.de.

Preisrätsel: Beim Gewinnspiel der aktuellen Ausgabe gibt es wieder 500 Euro zu gewinnen. Teilnehmen können Sie per Gewinn-Hotline oder online auf aponet.de.

Weitere Themen sind unter anderem: Kein Amalgam für Schwangere und Kinder"+++ Serie Gesundheitsmythen: Schadet Lesen unter der Decke den Augen? +++ 5 gute Vorsätze für die Gesundheit

Einzelne Beiträge dieser Ausgabe finden Sie in voller Länge hier bei aponet.de im Bereich der Neuen Apotheken Illustrierten. Sie möchten das komplette Heft lesen? Kein Problem: Die Apothekenliste sagt Ihnen, wo Sie in Ihrer Nähe die Neue Apotheken Illustrierte bekommen.

NK





Einen Überblick über alle Nachrichten bekommen Sie auf aponet.de unter Aktuelles.