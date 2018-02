Frauen mit Diabetes leiden oft unter Blutzuckerschwankungen, wenn sie in die Wechseljahre kommen.

Diabetikerinnen kommen früher in die Wechseljahre

Frauen mit Diabetes kommen häufig früher in die Wechseljahre als Frauen ohne Diabetes. Durch den sinkenden Östrogenspiegel können die Blutzuckerwerte jedoch stark schwanken, warnen Experten der Deutschen Diabetes Gesellschaft (DDG). Sie empfehlen betroffenen Frauen daher eine engmaschigen Blutzuckerkontrolle und die Therapie gegebenenfalls der neuen Hormonlage anzupassen.

"Bei Frauen mit Diabetes erschöpft sich der Eizellenvorrat schneller. Das führt dazu, dass sie früher in die Wechseljahre kommen", erklärt DDG-Expertin Professor Dr. med. Petra-Maria Schumm-Draeger. Wissenschaftler vermuten, dass diabetesbedingte Gefäßveränderungen die Ursache für diesen beschleunigten Alterungsprozess sind. Mit dem Einsetzen der Menopause schwindet auch das Hormon Östrogen, das die Insulinempfindlichkeit beeinflusst. "Viele Patientinnen kennen diesen Zusammenhang allerdings nicht und werden von plötzlichen Blutzuckerschwankungen überrascht", berichtet Schumm-Draeger.

Dabei gilt: Auch Patientinnen mit einem bislang gut eingestellten Diabetes leiden in den Wechseljahren unter schwankenden Blutzuckerwerten, da das Östrogen nicht kontinuierlich, sondern oftmals sprunghaft abnimmt. "Der vermehrte Stress, verursacht durch Schlafstörungen und Hitzewallungen, tut sein Übriges, um den Blutzuckerspiegel negativ zu beeinflussen", so Schumm-Draeger. Die Münchener Internistin empfiehlt Diabetes-Patientinnen daher, sich rechtzeitig mit dem Thema Wechseljahre auseinanderzusetzen.

Generell ist es empfehlenswert, dass Diabetikerinnen ihren Lebensstil an die neue Situation anpassen, indem sie sich ausreichend bewegen und bewusst ernähren. Wichtig dabei ist, weniger Kalorien zu sich zu nehmen als bisher. "Die Wenigsten wissen, dass in diesem Lebensabschnitt der Grundbedarf an Kalorien deutlich reduziert ist, so dass leider deutlich weniger Kalorien nötig sind, um das Körpergewicht stabil zu halten", so Schumm-Draeger. Darüber hinaus werten Diabetes-Patientinnen typische Wechseljahresbeschwerden wie Herzrasen und Schweißausbrüche häufig fälschlicherweise als Symptome für Unterzuckerung und begegnen dem mit erhöhter Nahrungsaufnahme. "Auch das führt zu Übergewicht und einer schlechteren Blutzuckereinstellung", so Schumm-Draeger. Häufigere Blutzuckermessungen helfen, das Missverständnis zu umgehen.

