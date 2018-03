Im 10-Seiten-Spezial der Neuen Apotheken Illustrierten geht es um das Thema „Gesundheit für Männer“.

Neue Apotheken Illustrierte: Gesundheit für Männer

Die aktuelle Ausgabe der Neuen Apotheken Illustrierten vom 1. März 2018 liegt in vielen Apotheken bereit. Das Titelthema lautet "Gesundheit für Männer".

Ist von Männergesundheit die Rede, fallen vielen Menschen – auch Männern – erst einmal nur typische Probleme wie Haarausfall oder Prostatabeschwerden ein. Also Leiden, die sich meist mit dem Alter einstellen. Aber auch in jüngeren Jahren ist das sogenannte starke Geschlecht nicht unverwundbar. Auf den zehn Seiten beleuchtet die Neue Apotheken Illustrierte in der aktuellen Ausgabe typische und scheinbar untypische Gesundheitsprobleme wie Erektionsprobleme oder Depressionen, mit denen sich Männer herumschlagen müssen.

Zink dient nicht nur als Rostschutz in der Eisen- und Stahlindustrie, sondern ist als Spurenelement für den Menschen unentbehrlich. Der Körper benötigt Zink zum Beispiel für die Wundheilung, für Haut und Haar und das Immunsystem. Letzteres zeigt sich ganz praktisch bei Erkältungen. Mehr dazu erfahren Sie im Beitrag Salze des Lebens: Zink für das Immunsystem online auf aponet.de.

Weitere Themen sind unter anderem: Warum Krafttraining so wichtig ist +++ Erste Hilfe: Worauf es im Notfall ankommt +++ Blutwerte: Veränderungen mit dem Alter

