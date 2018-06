In der aktuellen Ausgabe der Neuen Apotheken Illustrierten vom 1. Juni 2018 geht es um die Gesundheit der Deutschen.

© NAI

Neue Apotheken Illustrierte: Deutschland - deine Gesundheit

Die aktuelle Ausgabe der Neuen Apotheken Illustrierten vom 1. Juni 2018 liegt in vielen Apotheken bereit. Der Titelbeitrag lautet "Deutschland - deine Gesundheit".

Anzeige

Nie zuvor in der Geschichte hatten Menschen in Deutschland so gute Aussichten, lange und gesund zu leben. Kriege, Hungersnöte und Seuchen sind aus Mitteleuropa verschwunden. Wie sich das auf die Lebenserwartung der Bevölkerung auswirkt, zeigen eindrucksvolle Zahlen. Andere Zahlen und Fakten zur Gesundheitssituation lassen aber auch erahnen, dass es selbst in einem so reichen Land wie Deutschland einige Gesundheitsrisiken gibt und manches zu verbessern ist. Mehr dazu lesen Sie im aktuellen Titelbeitrag "Deutschland - deine Gesundheit".

Krebs wäre kein Problem, wenn die Immunabwehr bösartige Zellen stets als Feinde erkennen würde. Leider funktioniert das nicht immer. Forscher können das Immunsystem jedoch mittlerweile gezielt gegen seine Feinde "aufrüsten", so dass es beispielsweise bestimmte Blutkrebsformen effektiver bekämpft. Mehr dazu erfahren Sie im Beitrag Blutkrebs: Den Feind im Körper erkennen online auf aponet.de.

Preisrätsel: Beim Gewinnspiel der aktuellen Ausgabe gibt es wieder 500 Euro zu gewinnen. Teilnehmen können Sie per Gewinn-Hotline oder online auf aponet.de.

Weitere Themen sind unter anderem: Pflanzenhilfe bei Verdauungsstress +++ Fitness für die Augen +++ Was bei Hörsturz und Tinnitus hilft

Einzelne Beiträge dieser Ausgabe finden Sie in voller Länge hier bei aponet.de im Bereich der Neuen Apotheken Illustrierten. Sie möchten das komplette Heft lesen? Kein Problem: Die Apothekenliste sagt Ihnen, wo Sie in Ihrer Nähe die Neue Apotheken Illustrierte bekommen.

NK

Einen Überblick über alle Nachrichten bekommen Sie auf aponet.de unter Aktuelles.