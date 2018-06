Noch in diesem Jahr sollen in Deutschland HIV-Selbsttests zugelassen werden.

HIV-Selbsttest soll ab Herbst verfügbar sein

Voraussichtlich ab Herbst 2018 werden in Deutschland HIV-Selbsttests für zu Hause erhältlich sein. Die dafür notwendige Änderung der Medizinprodukte-Abgabeverordnung hat Gesundheitsminister Jens Spahn angekündigt, wie die Deutsche AIDS-Hilfe mitteilt. Der Test soll dazu beitragen, dass mehr Menschen möglichst früh von ihrer Infektion erfahren und mit einer Therapie beginnen.

"Das verhindert Aids-Erkrankungen und weitere HIV-Übertragungen", sagt Sylvia Urban vom Vorstand der Deutschen AIDS-Hilfe. Im Internet gibt es bereits Anbieter, die HIV-Tests für den Hausgebrauch verkaufen. In Deutschland dürfen solche Tests laut Medizinprodukte-Abgabeverordnung aber bisher nicht an Privatpersonen abgegeben werden, deshalb sitzen die Anbieter in der Regel im Ausland. Das soll sich nun ändern.

Den HIV-Test selbst zu Hause durchführen zu können, senke Urban zufolge die Hemmschwelle. Manche Menschen scheuen sich, in einer Arztpraxis, im Gesundheitsamt oder in einem Checkpoint der Aidshilfe danach zu fragen. Gründe können Scham oder Angst vor einer negativen Bewertung ihres sexuellen Verhaltens sein. Wenn sie den Selbsttest einfach in der Apotheke, der Drogerie oder im Online-Handel kaufen können, könne das motivieren, sich früher oder häufiger auf HIV zu testen.

"Heute ist klar: Je früher man von seiner HIV-Infektion erfährt, desto besser", sagt Urban. "Wer rechtzeitig behandelt wird, hat eine fast normale Lebenserwartung und kann leben wie andere Menschen auch. Es lohnt sich, Bescheid zu wissen!" Ein HIV-Test empfiehlt sich immer, wenn eine Übertragung stattgefunden haben könnte. Schwulen Männern empfiehlt die Deutsche AIDS-Hilfe einen jährlichen Routine-Check, da sie statistisch ein höheres Risiko haben, sich mit HIV zu infizieren. Wichtig: Wer den Selbsttest durchführen möchte, sollte sich vorher gut informieren, welche Fabrikate geeignet sind, wie er durchzuführen ist und wie die Ergebnisse zu interpretieren sind. Das Testergebnis ist 12 Wochen nach einer möglichen Übertragung zuverlässig.

Zurzeit leben in Deutschland nach Schätzungen des Robert-Koch-Instituts rund 12.700 Menschen unwissentlich mit HIV. Von den 3.700 HIV-Diagnosen im Jahr 2016 erfolgten 1.100 erst, als bereits eine Aids-Erkrankung oder ein schwerer Immundefekt aufgetreten war, also viel zu spät. "Um Spätdiagnosen zu vermeiden, brauchen wir möglichst vielfältige passgenaue Testmöglichkeiten für verschiedene Zielgruppen. Der Selbsttest kann dabei ein wichtiger zusätzlicher Baustein werden", sagt Urban.

