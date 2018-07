Neue Apotheken Illustrierte: Die neusten Arzneimittel

Der Titelbeitrag der aktuellen Ausgabe der Neuen Apotheken Illustrierten vom 1. Juli 2018 lautet „Die neusten Arzneimittel“.

Die aktuelle Ausgabe der Neuen Apotheken Illustrierten vom 1. Juli 2018

In Apotheken angebotene Arzneimittel haben meist eine langwierige Entwicklung hinter sich, die sich mitunter über zehn Jahre und mehr erstrecken kann. Was in der langen Zeit von der ersten Idee für ein Arzneimittel bis zur Zulassung geschieht und wie man überhaupt neue Arzneistoffe findet, erfahren Sie in der aktuellen Titelstrecke der Neuen Apotheken Illustrierten. Zudem erfahren Sie mehr über interessante Arzneimittel-Neuerscheinungen und über Medikamente, mit denen in der Zukunft noch zu rechnen ist.

Mehr als vier Millionen Menschen in Deutschland leiden an einer von über 7000 seltenen Erkrankungen. Obwohl diese Krankheiten also in ihrer Gesamtheit nicht so selten sind, fällt es vielen Patienten schwer, spezialisierte Ärzte für ihre Behandlung zu finden – so wie Hannelore E. aus Wien. Mehr zu Ihrem Fall erfahren Sie im Beitrag Spezialist gesucht: Seltene Erkrankungen online auf aponet.de.

Weitere Themen sind unter anderem: Sonnenstich für Kinder gefährlich +++ Schwachen Beckenboden stärken +++ Was bei Hörsturz und Tinnitus hilft

