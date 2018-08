In der aktuellen Ausgabe der Neuen Apotheken Illustrierten vom 1. Juni 2018 geht es um die neusten Arzneimittel.

Neue Apotheken Illustrierte: Es liegt was in der Luft

Die aktuelle Ausgabe der Neuen Apotheken Illustrierten vom 1. August 2018 liegt in vielen Apotheken bereit. Der Titelbeitrag lautet "Es liegt was in der Luft".

Im Sommer reicht das mediterrane Lebensgefühl bis in (nord)deutsche Gefilde. Es trägt dazu bei, die Urlaubsstimmung ein klein wenig in den Alltag zu retten. Selbst stechende Insekten, Pollen oder erhöhte Ozonwerte in der Luft können die gute Stimmung nicht trüben – wenn man weiß, wie man sich dagegen wappnen kann. Im Titelbeitrag der aktuellen Ausgabe der neuen Apotheken Illustrierten erfahren sie die besten Tipps.

Sonne gehört zum Sommer. Um sie richtig genießen zu können, gilt es allerdings, sich auch vor ihr zu schützen. Wertvolle Tipps dazu für Menschen mit empfindlicher Haut gibt Apotheker Wolfgang Pfeil, Mitglied des Geschäftsführenden Vorstands der Bundesapothekerkammer. Mehr dazu erfahren Sie im Beitrag Sonnenschutz für empfindliche Haut online auf aponet.de.

Weitere Themen sind unter anderem: Arzneimittel in der Schwangerschaft +++ Tai-Chi: Sanfte Bewegung als Therapie +++ Fit nach der Narkose

