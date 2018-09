In der aktuellen Ausgabe der Neuen Apotheken Illustrierten vom 1. September 2018 dreht sich alles um das Thema „Endlich besser schlafen“.

© NAI

NAI vom 1.9.2018: Endlich besser schlafen

Die aktuelle Ausgabe der Neuen Apotheken Illustrierten vom 1. September 2018 liegt in vielen Apotheken bereit. Im 12-Seiten-Spezial geht es um das Thema "Endlich besser schlafen".

Anzeige

So viele Rätsel der Schlaf noch bergen mag, eins weiß jeder Mensch mit Gewissheit: Ohne geht es nicht, jedenfalls nicht auf Dauer. In der aktuellen Themenstrecke der Neuen Apotheken Illustrierten "Endlich besser schlafen" erfahren Sie, was Schlaf dem Menschen Gutes bringt, welche Folgen Schlafmangel haben kann, was gegen nächtliche Schnarchen hilft und wie man besser in den Schlaf findet.

Der Gesundheit zuliebe verzichten viele Menschen auf den Genuss vollfetter Milchprodukte und greifen stattdessen zu fettreduzierten Varianten. Einer neuen Studie aus den USA zufolge sind aber auch Milch, Joghurt oder Käse mit normalem Fettgehalt nicht schädlich. Mehr dazu erfahren Sie im Beitrag Vollmilch & Co sind besser als ihr Ruf online auf aponet.de.

Preisrätsel: Beim Gewinnspiel der aktuellen Ausgabe gibt es wieder 500 Euro zu gewinnen. Teilnehmen können Sie per Gewinn-Hotline oder online auf aponet.de.

Weitere Themen sind unter anderem: Junge Familie: So viel Zucker! +++ Akne: Gute Behandlung durch Fachleute +++ Vergrößerte Prostata: So helfen Ärzte und Apotheker

Einzelne Beiträge dieser Ausgabe finden Sie in voller Länge hier bei aponet.de im Bereich der Neuen Apotheken Illustrierten. Sie möchten das komplette Heft lesen? Kein Problem: Die Apothekenliste sagt Ihnen, wo Sie in Ihrer Nähe die Neue Apotheken Illustrierte bekommen.

NK





Einen Überblick über alle Nachrichten bekommen Sie auf aponet.de unter Aktuelles.