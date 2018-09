Viel Gemüse und Obst, Fisch, Hülsenfrüchte und Olivenöl: Die Kombination solcher Lebensmittel ist besonders gesund.

Für mediterrane Ernährung ist es nie zu spät

Die mediterrane Küche ist gesund und kann zu einem langen Leben beitragen - das gilt als erwiesen. Dass von einer solchen Ernährungsweise auch ältere Menschen profitieren, haben italienische Forscher nun nachgewiesen.

Die Studie zeigt, dass eine mediterrane Ernährung bei Menschen über 65 mit einer 25 Prozent niedrigeren Sterberate einherging. Dies berichten die Forscher um Licia Iacoviello vom Inistituto Neurologico Mediterraneo Neuromed I.R.C.C.S und der Universität Insubria in der Fachzeitschrift British Journal of Nutrition. Ihrer Studie zufolge sollten ältere Menschen eine mediterrane Ernährungsweise beibehalten oder auf sie umsteigen, so das Fazit der Forscher, in deren Augen die Mittelmeerkost so etwas wie ein "lebensrettender Schutzschild" sein könnte. Der Effekt bestehe, obwohl sich die Ernährungsweise in Mittelmeerregionen über die Jahre deutlich verändert habe, so die Wissenschaftler. Eine gesunde traditionelle mediterrane Ernährung sei gekennzeichnet durch viel Obst und Gemüse, Fisch, Hülsenfrüchte, Olivenöl und Getreide. Fleisch und Milchprodukte kommen dagegen nur selten auf den Tisch.

Um den potentiellen Nutzen einer traditionellen mediterranen Ernährung in Zusammenhang mit der Lebenserwartung zu untersuchen, hatten die Wissenschaftler die Ernährungsgewohnheiten von 5.200 Senioren über 65 analysiert und diese über acht Jahre verfolgt. Zusätzlich hatten sie eine Meta-Analyse durchgeführt, in die sieben Studien eingeflossen waren. Auch in dieser habe sich ein Zusammenhang zwischen der mediterraner Ernährung und einem längeren Leben abgezeichnet, so die Forscher. Je mehr man sich an eine mediterrane Ernährung halte, desto besser für ein längeres Leben.

