Neue Apotheken Illustrierte: Heilpflanzen gegen Erkältungen

In der aktuellen Ausgabe der Neuen Apotheken Illustrierten vom 15. Oktober 2018 dreht sich alles um Heilpflanzen bei Erkältungen.

Die aktuelle Ausgabe der Neuen Apotheken Illustrierten vom 15. Oktober 2018 liegt in vielen Apotheken bereit. Im Titelbeitrag geht es um das Thema "Heilpflanzen gegen Erkältungen".

In Sachen Erkältung sieht sich fast jeder als Experte, denn auch junge Erwachsene haben solche banalen Virusinfekte schon vielfach durchgemacht. Trotzdem gehen die Meinungen der Patienten, was hilft und was nicht, weit auseinander. Wer die richtigen Mittel kennt, muss nicht so stark unter den Symptomen leiden und wird eventuell sogar schneller wieder gesund. Viele nachweislich wirksame Mittel bietet die Pflanzenheilkunde. Mehr erfahren Sie im Titelbeitrag "Heilpflanzen gegen Erkältungen".

Kürbisse mit gruseligen Gesichtern dürfen zu Halloween auf keinen Fall fehlen. Mit dem richtigen Kürbis und ein bisschen Werkzeug gelingt das Aushöhlen und Schnitzen kinderleicht. Mehr dazu erfahren Sie im Beitrag Kürbis schnitzen: So geht es richtig online auf aponet.de.

Weitere Themen sind unter anderem: Akute Bauchschmerzen behandeln +++ Spannungs-Kopfschmerzen oder Migräne? +++ Narbenpflege nach Operation

