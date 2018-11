Im Titelbeitrag der Neuen Apotheken Illustrierten vom 15. November 2018 dreht sich alles um das Thema Depressionen.

Neue Apotheken Illustrierte: Psyche in Not: Depressionen

Die aktuelle Ausgabe der Neuen Apotheken Illustrierten vom 15. November 2018 liegt in vielen Apotheken bereit. Hier startet der erste Teil der neuen Serie "Psycho in Not" mit dem Thema Depressionen.

Körperliche Beschwerden und Krankheiten sind oft einfach zu verstehen. Ganz anders sieht es bei Erkrankungen der Psyche aus: Sie kommen scheinbar aus dem Nichts und werfen auch in der Behandlung viele Fragen auf. Doch auch Depressionen, Essstörungen wie Magersucht und Bulimie sowie Angststörungen lassen sich behandeln. In der aktuellen Ausgabe und in den nächsten beiden Heften informiert die Neue Apotheken Illustrierte darüber und zeigt, wo Betroffene und Angehörige Hilfe finden können. Im ersten Teil der großen Serie geht es um Depressionen.

Mit gängigen Arzneimitteln lässt sich Fieber problemlos behandeln. Sie senken die erhöhte Körpertemperatur zuverlässig für einige Stunden. Doch der früher oft gehörte Rat, Fieber generell ab 38,5 Grad Celsius zu senken, gilt heute als überholt. Mehr dazu erfahren Sie im Beitrag Dann muss man Fieber senken online auf aponet.de.

Weitere Themen sind unter anderem: Hautkrebsgefahr auch im Winter +++ Lebkuchengewürz: Heilkraft inklusive +++ Was Schnarchern wirklich hilft

