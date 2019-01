Im aktuellen Themen-Spezial der Neuen Apotheken Illustrierten dreht sich alles um Rückenleiden.

Neue Apotheken Illustrierte: Rückenleiden

Die aktuelle Ausgabe der Neuen Apotheken Illustrierten vom 15. Januar 2019 liegt in vielen Apotheken bereit. Hier startet die neue Serie "Gelenkbeschwerden" mit dem ersten Teil "Der Rücken".

"Ich hab Rücken" - ein Stoßseufzer, der nicht der banalen Erkenntnis gilt, dass wir einen Rücken besitzen, sondern dass es dort mitunter heftig schmerzt. Ein wahres Volksleiden. Lesen Sie hier zum Start der Serie über Gelenkbeschwerden, welche Wirbelsäulenprobleme Rückenschmerzen hervorrufen können.

Januar – die Grippewelle erreicht meist jetzt in Deutschland ihren Höhepunkt. Was lässt sich tun, wenn es einen erwischt hat? Und was vermeidet man besser? Mehr dazu lesen Sie im Beitrag 5 Tops und Flops bei Grippe online auf aponet.de.

Weitere Themen sind unter anderem: Junge Familie: Vorsicht, Frost! +++ Dauerschluckauf deutet auf eine Krankheit hin +++ Hautpflege zum Einnehmen

Einzelne Beiträge dieser Ausgabe finden Sie in voller Länge hier bei aponet.de im Bereich der Neuen Apotheken Illustrierten. Sie möchten das komplette Heft lesen? Kein Problem: Die Apothekenliste sagt Ihnen, wo Sie in Ihrer Nähe die Neue Apotheken Illustrierte bekommen.

