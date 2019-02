In der aktuellen Ausgabe der Neuen Apotheken Illustrierten dreht sich alles um Vorsorgeuntersuchungen.

Neue Apotheken Illustrierte: Vorsorgetermine für die ganze Familie

Die aktuelle Ausgabe der Neuen Apotheken Illustrierten vom 1. Februar 2019 liegt in vielen Apotheken bereit. In der Titelgeschichte geht es um die wichtigsten Vorsorgetermine für Jung und Alt.

Leben retten, Krankheiten vermeiden, Gesundheit erhalten: Diese Ziele verfolgen die Vorsorgeuntersuchungen, die die gesetzlichen Krankenkassen bezahlen. In der aktuellen Ausgabe der Neuen Apotheken Illustrierten erfahren Sie, was es in diesem Bereich Neues gibt, für wen sich die Untersuchungen eignen und wie oft man sie in Anspruch nehmen darf.

Erektionsstörungen können die Lebensqualität von Männern und ihre Partnerschaften erheblich beeinträchtigen. Welche Ursachen es für die Störungen gibt, wie man ihnen vorbeugen und sie behandeln kann, erläutert Dr. Christian Leiber, Oberarzt und Leiter der Sektion Andrologie am Universitätsklinikum Freiburg. Mehr dazu lesen Sie im Beitrag Impotenz: die wichtigsten Fakten online auf aponet.de.

Preisrätsel: Beim Gewinnspiel der aktuellen Ausgabe gibt es wieder 500 Euro zu gewinnen. Teilnehmen können Sie per Gewinn-Hotline oder online auf aponet.de.

Weitere Themen sind unter anderem: Irisdiagnostik: Sinn oder Unsinn? +++ Die besten Hausmittel gegen Erkältungen +++ Ängste und Panik: Wie viel normal ist

Einzelne Beiträge dieser Ausgabe finden Sie in voller Länge hier bei aponet.de im Bereich der Neuen Apotheken Illustrierten. Sie möchten das komplette Heft lesen? Kein Problem: Die Apothekenliste sagt Ihnen, wo Sie in Ihrer Nähe die Neue Apotheken Illustrierte bekommen.

