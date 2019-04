Im Themen-Spezial der Neuen Apotheken Illustrierten dreht sich alles um Sport und Bewegung.

Beweg Dich: So gut ist Sport

Die aktuelle Ausgabe der Neuen Apotheken Illustrierten vom 1. April 2019 liegt in vielen Apotheken bereit. In der Titelstrecke erfahren Sie unter anderem, was Sport alles kann.

Sport treiben: Das klingt nach Mühsal, Schweiß und schlechtem Gewissen, wenn die Bewegung zu kurz kommt. Und was bringt die Schinderei überhaupt? Eine berechtigte Frage, auf die es in der aktuellen Ausgabe der Neuen Apotheken Illustrierten einige Antworten gibt. So erfahren Sie zum Beispiel, dass Bewegung Herz und Kreislauf schützt, vielen Krebsleiden und Stoffwechselkrankheiten vorbeugen hilft und den Geist in Schwung hält.

Wer schon längere Zeit nicht mehr aktiv war, fragt sich oft: Welche Sportart passt eigentlich zu mir? Und zwar nicht im Hinblick auf die körperlichen Voraussetzungen, sondern auch, was Temperament und Charakter angeht. Im Beitrag Welcher Sporttyp sind Sie? erfahren Sie mehr dazu.

Weitere Themen sind unter anderem: Mini-Garten: Frisches vom Naschbalkon +++ Osterkörbchen basteln leicht gemacht +++ Was tun, wenn der Ischias nervt

