Im Titelbeitrag der Neuen Apotheken Illustrierten dreht sich alles um die Zeit nach dem Berufsleben.

© NAI

Endlich ich: So gelingt der Start in die Rente

Den Tag, an dem der Wecker nicht mehr in aller Früh klingelt, sehnen viele Menschen schon lange vor Rentenbeginn herbei. Wie man sich auf die neue Lebensphase am besten vorbereitet und die dazugewonnene Zeit sinnvoll gestalten kann, lesen Sie in der aktuellen Ausgabe der Neuen Apotheken Illustrierten vom 15. April 2019, die in vielen Apotheken bereit liegt.

Anzeige

Ruhestand: Endlich bleibt genug Zeit für all das, wozu man Lust hat, und der Tagesablauf wird nicht mehr von den Arbeitszeiten bestimmt. Trotzdem kann es zu Beginn schwer fallen, sich in den neuen Lebensabschnitt einzugewöhnen. Wie das klappen kann, lesen Sie im aktuellen Titelbeitrag der Neuen Apotheken Illustrierten.

Menschen, die Kortison einnehmen, bekommen oft zu hören, dass man es am Ende des Therapiezeitraums nicht einfach absetzen darf, sondern ausschleichen muss. Doch warum eigentlich? Und vielleicht noch wichtiger: Was passiert, wenn man sich nicht daran hält? Im Beitrag Kortison nicht einfach absetzen erfahren Sie mehr dazu.

Preisrätsel: Beim Gewinnspiel der aktuellen Ausgabe gibt es wieder 500 Euro zu gewinnen. Teilnehmen können Sie per Gewinn-Hotline oder online auf aponet.de.

Weitere Themen sind unter anderem: Bestattungswälder: Letzte Ruhe unter Bäumen +++ Der große Rollator-Check +++ Keinen Ärger mit den Hämorrhoiden

Einzelne Beiträge dieser Ausgabe finden Sie in voller Länge hier bei aponet.de im Bereich der Neuen Apotheken Illustrierten. Sie möchten das komplette Heft lesen? Kein Problem: Die Apothekenliste sagt Ihnen, wo Sie in Ihrer Nähe die Neue Apotheken Illustrierte bekommen.

NK





Einen Überblick über alle Nachrichten bekommen Sie auf aponet.de unter Aktuelles.