Ab 2020 soll eine ärztliche Verordnung mittels E-Rezept möglich sein. Diese könnte man über eine App in der Apotheke einlösen.

Apotheker kündigen App für Patienten mit E-Rezept an

Deutschlands Apotheker wollen allen Patienten eine kostenfreie, wettbewerbsneutrale und leicht bedienbare Web-App anbieten. Damit sollen sie in Zukunft ihr E-Rezept einsehen und sicher einlösen können. Das kündigte Fritz Becker, Vorsitzender des Deutschen Apothekerverbandes (DAV), zur Eröffnung des 56. DAV-Wirtschaftsforums in Berlin an.

Mit der Web-App des DAV soll jeder Patient sein E-Rezept in jeder beliebigen Apotheke einlösen können und beispielsweise auch nachfragen können, ob ein Arzneimittel vorrätig ist. Geplant seien auch Zusatzfunktionen, die die Arzneimitteltherapietreue und -sicherheit verbessern, z.B. Einnahmeerinnerungen oder Hinweise zum Ablaufdatum der Medikamente. Die Einführung des elektronischen Rezepts ist verbindlich vorgesehen, aber bislang gibt es keine einheitliche Lösung, wie der Patient seine E-Rezepte lesen, verwalten und einlösen kann.

"Das Vertrauen, das die Menschen uns Apothekern tagtäglich entgegenbringen, müssen wir auch in der digitalen Welt erfüllen", sagte Becker: "Patienten fordern die Sicherheit ihrer Daten, die freie Wahl ihrer Apotheke und die Unabhängigkeit der heilberuflichen Leistung. Sie möchten ihre E-Verordnung lesen können." Die Web-App des DAV soll allen Apotheken diskriminierungsfrei und wettbewerbsneutral zur Verfügung stehen. Becker warb in seiner Rede um das Engagement der Apotheken selbst. Über die Website www.dav-app.de können Apotheken weitere Infos erhalten und Interesse signalisieren. Gesundheitsminister Jens Spahn möchte das E-Rezept im Jahr 2020 in Deutschland einführen.

