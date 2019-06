Im Titelbeitrag der Neuen Apotheken Illustrierten dreht sich alles um Vierbeiner und ihre Vorteile für die Gesundheit.

Hunde halten ihre Besitzer fit und gesund

Die aktuelle Ausgabe der Neuen Apotheken Illustrierten vom 15. Juni 2019 liegt in vielen Apotheken bereit. Im Titelbeitrag dreht sich alles um Haustiere und ihre positiven Auswirkungen auf die Gesundheit ihrer Besitzer.

Geht es dem vierbeinigen Mitbewohner gut, gilt das oft auch für Frauchen oder Herrchen. Forscher nahmen Dackel, Labrador & Co. in den vergangenen Jahren genauer unter die Lupe. Mit teilweise spektakulären Ergebnissen. Mehr Bewegung, weniger Übergewicht, selbst psychische Probleme traten bei den Besitzern seltener auf. Und sogar das Risiko für Ekzeme nahm ab. Mehr dazu lesen Sie im aktuellen Titelbeitrag der Neuen Apotheken Illustrierten "Gesund mit Hund".

"Ich habe Stress." Ob in der Arbeitswelt oder in der Familie – dieser Stoßseufzer ist heutzutage weit verbreitet. Auf der Suche nach Stresskillern bieten sich auch pflanzliche Arzneimittel an. Neben alten Bekannten gibt es dabei immer wieder "Neuzugänge", die hierzulande noch nicht so häufig eingesetzt werden. Im Beitrag Pflanzliche Stresskiller erfahren Sie mehr dazu.

Weitere Themen sind unter anderem: Erste Hilfe bei Stromunfällen +++ Rückenschonend gärtnern +++ Die besten Tipps gegen Reisekrankheit

