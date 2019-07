Im Themen-Spezial der Neuen Apotheken Illustrierten dreht sich alles um einen gesunden Blutdruck.

© NAI

Blutdruck: Gute Werte, langes Leben

Die aktuelle Ausgabe der Neuen Apotheken Illustrierten vom 1. Juli 2019 liegt in vielen Apotheken bereit. Im Titelbeitrag lesen Sie, was ein zu hoher Blutdruck im Körper auf Dauer anrichtet, falls man ihn nicht behandelt.



Anzeige

Bluthochdruck tut nicht weh, so dass man ihn jahrelang haben kann, ohne es zu bemerken. Und doch steigt mit dem Druck in den Schlagadern stetig die Gefahr für die Gesundheit. Lesen Sie hier zum Einstieg in ein Themenspezial zu dem "schleichenden Killer", was er im Körper auf Dauer anrichtet, falls man ihm nicht Paroli bietet. Erfahren Sie zudem, welche Blutdruckwerte als normal gelten und welche Blutdruckzielwerte eine Behandlung erbringen soll – für ein möglichst langes und gesundes Leben.

Ein flaues Gefühl, unscharfes Sehen, leichte Übelkeit und das Ausbrechen von Schweiß können Vorboten einer drohenden Ohnmacht sein, medizinisch als Synkope bezeichnet. Die Ursache ist meist harmlos, doch auch dann kann ein Sturz schwere Folgen haben. Häufig zeigen Warnzeichen an, dass eine Ohnmacht bevorsteht. Im Beitrag Ohnmacht: Kurz mal weg erfahren Sie mehr dazu.

Preisrätsel: Beim Gewinnspiel der aktuellen Ausgabe gibt es wieder 500 Euro zu gewinnen.

Weitere Themen sind unter anderem: Dialyse auf Reisen +++ Pflegewissen zum Einstieg +++ Gerstenkorn niemals selbst ausdrücken

Einzelne Beiträge dieser Ausgabe finden Sie in voller Länge hier bei aponet.de im Bereich der Neuen Apotheken Illustrierten. Sie möchten das komplette Heft lesen? Kein Problem: Die Apothekenliste sagt Ihnen, wo Sie in Ihrer Nähe die Neue Apotheken Illustrierte bekommen.

NK





Einen Überblick über alle Nachrichten bekommen Sie auf aponet.de unter Aktuelles.