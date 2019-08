So gesund ist Ihr Essen wirklich

Die aktuelle Ausgabe der Neuen Apotheken Illustrierten vom 15. August 2019 liegt in vielen Apotheken bereit. Im Titelbeitrag erfahren Sie, was an den Mythen rund um gesundes Essen wirklich dran ist.

Manche Nahrungsmittel gelten als Superfood, andere haben seit Jahren einen schlechten Ruf. Was ist dran an den Mythen rund um gesundes Essen? Im aktuellen Titelbeitrag der Neuen Apotheken Illustrierten werden sechs Lebensmittel unter die Lupe genommen, unter anderem Weizen und Kokosöl.

Auch in Deutschland fühlt sich der Sommer manchmal tropisch an. Was bei schwitzigen und geschwollenen Füßen guttut, weiß Ruth Trenkler, Präsidentin des Deutschen Verbandes für Podologie. Im Beitrag Gesunde und schöne Füße im Sommer erfahren Sie mehr dazu.

Preisrätsel: Beim Gewinnspiel der aktuellen Ausgabe gibt es wieder 500 Euro zu gewinnen.

Weitere Themen sind unter anderem: Wenn Essen zur Herausforderung wird"+++ Ayurveda – Indische Heilkunst +++ Besser schlafen: 7 Schlummer-Tipps

NK





