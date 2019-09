In der aktuellen Ausgabe der Neuen Apotheken Illustrierten startet der erste Teil der neuen Serie „Schutz fürs Augenlicht“.

Schutz für das Augenlicht: Alles im Blick

Die aktuelle Ausgabe der Neuen Apotheken Illustrierten vom 15. September 2019 liegt in vielen Apotheken bereit. Im Titelbeitrag erfahren Sie, was den Augen guttut und was der Sehkraft schaden kann.

"Iss Karotten. Hasen haben schließlich keine Brille." Oder: "Lies bloß nicht unter der Bettdecke, das verdirbt doch die Augen!" Das ein oder andere lässt sich für gesundes Sehen tun. Doch gehören Möhren und Leseverbote wirklich dazu? Die Neue Apotheken Illustierte hat sich bezüglich augenfreundlichen Verhaltens umgehört. Mehr dazu lesen Sie im ersten Teil der neuen Serie "Schutz fürs Augenlicht" in der aktuellen Ausgabe der Neuen Apotheken Illustrierten.

Obst ist gesund. Doch manche Sorten haben noch mehr zu bieten als Vitamine & Co. In welchen fünf Früchten ein gewisses Etwas steckt, erfahren Sie im Beitrag Medizin aus Obst online bei aponet.de.

Weitere Themen sind unter anderem: Wie der Zyklus die Verdauung beeinflusst +++ Schuppenflechte geht unter die Haut +++ Das richtige Schmerzmittel finden

