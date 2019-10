Jungen Menschen wird eine Impfung gegen Grippe empfohlen, wenn sie beispielsweise in einer Arztpraxis, einem Pflegeheim oder einer anderen Einrichtung mit viel Publikumsverkehr arbeiten.

Apotheker beraten zur Grippeimpfung

Die Monate Oktober und November sind der ideale Zeitpunkt für eine Grippeimpfung. Apotheker wollen dabei helfen, möglichst viele Menschen aufzuklären und informieren mit Plakaten, Aufklebern und im persönlichen Gespräch über die Vorteile einer Impfung.

"Wir appellieren an alle Bürgerinnen und Bürger, dass sich möglichst viele Menschen gegen die Grippe impfen lassen. Denn man schützt mit einer Impfung nicht nur sich selbst. Durch den sogenannten Herdenschutz trägt jeder Einzelne dazu bei, dass insgesamt weniger Menschen an der Grippe erkranken", erklären Fritz Becker, Präsident des Landesapothekerverbands Baden-Württemberg und sein Kollege Dr. Hans-Peter Hubmann, Vorsitzender des Bayerischen Apothekerverbandes. Die Grippe ist eine ernstzunehmende Erkrankung: Allein in Baden-Württemberg sind während der letzten Grippesaison 126 Menschen an der Influenza gestorben, in Bayern waren es 101.

Tipp Auf der Webseite www.impfopoint.de sind alle Fakten rund um die Grippeimpfung nachzulesen.

Die gesetzlichen Krankenversicherungen in Baden-Württemberg und Bayern bezahlen die Grippeschutzimpfung mit dem Vierfach-Impfstoff für alle Versicherten. In anderen Bundesländern übernehmen die Krankenkassen die Impfkosten für Risikogruppen wie Schwangere, Ältere, immungeschwächte Menschen oder Angehörige der Gesundheitsberufe. Viele Kassen zahlen die Impfung darüber hinaus auch für alle ihre Versicherten. Es lohnt sich, beim Hausarzt oder direkt bei der Krankenkasse nachzufragen.

