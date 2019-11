Nach der Diabetes-Diagnose stehen Betroffene vor der großen Herausforderung, ihre Ernährung anzupassen.

Lesertelefon: Online-Coaching bei Diabetes

Typ-2-Diabetes ist eine überaus häufige Stoffwechselkrankheit, bei der der Lebensstil eine große Rolle spielt: Übergewicht, Bewegungsmangel, Stress, Alkohol- und Nikotinkonsum erhöhen das Risiko deutlich. Neben Medikamenten ist die Veränderung dieser Faktoren ein wesentlicher Bestandteil der Diabetes-Therapie – und für viele Betroffene eine schier unüberwindbare Hürde.

Medikamente allein reichen nicht aus, um Typ-2-Diabetes zu behandeln. An erster Stelle steht die Basistherapie, bei der es einzig und allein darum geht, die Blutzuckerwerte durch Änderungen im Lebensstil zu verbessern. Der Behandlungserfolg liegt also vor allem in der Hand der Betroffenen. Oft haben sich jedoch die ungünstigen Lebensgewohnheiten über Jahrzehnte hinweg verfestigt und sind aus eigener Kraft nur schwer zu verändern.

Patient und Online-Coach setzen individuelle Ziele

Hier setzen neue Unterstützungsangebote an, die den Patienten helfen, den Wechsel zu einer gesünderen Lebensweise zu schaffen und damit die Einnahme von Medikamenten zu verhindern oder zumindest zu reduzieren. Digitale Unterstützungsprogramme setzen auf eine Mischung aus persönlicher Betreuung durch ausgebildete Diabetes-Coaches, den Einsatz geeigneter Messgeräte, die Auswertung der Messergebnisse und – im Idealfall – die Einbeziehung des behandelnden Arztes. Dabei geht es um mehr als Wissensvermittlung oder Ernährungs- und Bewegungstipps: Das Coaching orientiert sich an messbaren, medizinisch definierten Therapiezielen, etwa dem wichtigen Langzeit-Blutzuckermesswert HbA1c oder dem Body-Mass-Index. Patient und Coach treffen hierzu individuelle Zielvereinbarungen.

Rufen Sie an! Donnerstag, den 14. November 2019

von 16 bis 19 Uhr

0800 – 0 90 92 90 Der Anruf ist aus allen deutschen Netzen gebührenfrei.

Pilotprojekte zeigen positive Ergebnisse

Dass ein digitales Diabetes-Coaching die gesundheitliche Situation der Teilnehmer verbessert, untermauern erste Ergebnisse von Pilotprojekten. In einem vom Deutschen Institut für Telemedizin und Gesundheitsförderung (DITG) in Zusammenarbeit mit der AXA Krankenversicherung durchgeführten Projekt wurden 300 Patienten über ein Jahr hinweg unter wissenschaftlicher Leitung telemedizinisch betreut. Im Durchschnitt nahmen die Teilnehmer mit Typ-2-Diabetes 4,4 Kilogramm ab, ihr Body-Mass-Index verbesserte sich um 1,4 Punkte, der HbA1c-Wert ging um 0,88 Prozent zurück, wie die Projektleitung in der Ärzte-Zeitung berichtet .

Expertenrat zu Diabetes und Telemedizin

Wie funktioniert das digitale Unterstützungsprogramm? Wer bietet ein Diabetes-Coaching an? Wer übernimmt die Kosten für das Coaching und wie sicher sind meine Daten? Diese und weitere Fragen rund um die telemedizinische Unterstützung bei Diabetes beantworten Experten am kostenlosen Lesertelefon.

Am Telefon unter 0800 – 0 90 92 90

Gabriele Arendt-Theling ; Telemedizinischer Gesundheitscoach, Deutsches Institut für Telemedizin und Gesundheitsförderung, Düsseldorf

; Telemedizinischer Gesundheitscoach, Deutsches Institut für Telemedizin und Gesundheitsförderung, Düsseldorf Dr. med. Karin Burk ; Fachärztin für Allgemeinmedizin / Palliativmedizin, Beratende Spezialistin im Gesundheitsmanagement der AXA, Köln

; Fachärztin für Allgemeinmedizin / Palliativmedizin, Beratende Spezialistin im Gesundheitsmanagement der AXA, Köln Dr. med. Winfried Keuthage ; Facharzt für Allgemeinmedizin, Diabetologe DDG, Ernährungsmediziner BDEM, Schwerpunktpraxis für Diabetes und Ernährungsmedizin Münster

; Facharzt für Allgemeinmedizin, Diabetologe DDG, Ernährungsmediziner BDEM, Schwerpunktpraxis für Diabetes und Ernährungsmedizin Münster Katja Niedermeier ; Fachärztin für Allgemeinmedizin, Diabetologin LĀK, Diabetologikum Duisburg

; Fachärztin für Allgemeinmedizin, Diabetologin LĀK, Diabetologikum Duisburg Dr. med. Hans-Martin Reuter ; Facharzt für Innere Medizin, Diabetologe DDG, Ernährungsmediziner DGEM, Ambulantes Medizinisches Zentrum Jena - Gemeinschaftspraxis für Innere Medizin - Diabetologische Schwerpunktpraxis

; Facharzt für Innere Medizin, Diabetologe DDG, Ernährungsmediziner DGEM, Ambulantes Medizinisches Zentrum Jena - Gemeinschaftspraxis für Innere Medizin - Diabetologische Schwerpunktpraxis Manuela Ullrich; Telemedizinischer Gesundheitscoach, Deutsches Institut für Telemedizin und Gesundheitsförderung, Düsseldorf

