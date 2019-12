In der Vorweihnachtszeit und an den Festtagen stehen häufig deftige Mahlzeiten auf dem Speiseplan.

Adventszeit: Cholesterin im Blick behalten

Üppige und fettreiche Mahlzeiten in Kombination mit wenig Bewegung können die Cholesterinwerte im Blut in die Höhe treiben. Warum das gefährlich ist und was sich dagegen tun lässt, erklärt Apothekerin Petra Engel-Djabarian, Vorstand des Apothekerverbandes Rheinland-Pfalz – LAV.

"Cholesterin ist nicht prinzipiell schlecht. Es wird für lebenswichtige Prozesse, wie Hormonbildung, Zellaufbau und Verdauung, im Körper benötigt", erläutert Engel-Djabarian. Aber: Wenn dauerhaft zu viel Cholesterin im Blut ist, lagert es sich an den Arterienwänden ab. Und das kann gefährlich werden, denn die Gefäße verengen sich. Dadurch kommt es zu Durchblutungsstörungen. Lösen sich Teile dieser Ablagerungen von der Gefäßwand ab, kann es sogar zu einem sogenannten Thrombus kommen. Dieser kann kleinere Gefäße in Herz oder Gehirn verschließen und es besteht die Gefahr eines Herzinfarkts oder Schlaganfalls.

Pflanzliche Lebensmittel wirken sich positiv auf die Blutfette aus

"Cholesterin ist nur in tierischen Lebensmitteln enthalten, alle pflanzlichen Produkte sind dagegen cholesterinfrei", erklärt Engel-Djabarian. So kann man durch fettreduzierte und pflanzliche Kost die Blutfette in Grenzen halten und auch wieder senken. Ausdauersport wie Wandern, Schwimmen oder Langlauf haben ebenfalls eine positive Wirkung auf erhöhte Werte. Wer seine Gefäßwände zusätzlich schützen und stärken möchte, dem könnten Omega-3-Fettsäuren helfen. Präparate aus Knoblauch oder Artischocken können den Cholesterinspiegel senken. Ob Nahrungsergänzungsmittel sinnvoll sind, entscheidet am besten der Arzt. Auch zusätzlich eingenommene Ballaststoffe wie Leinsamen oder Flohsamen sollen Cholesterin im Blut vermindern. "Der Verdauungsschnaps nach einem üppigen Weihnachtsmenü bringt übrigens nichts", so die Apothekerin. "Er bringt nur zusätzliche Kalorien und hat keinerlei positiven Effekt auf die Verdauung und die Blutwerte."

Bluttest gibt Aufschluss

Wer seinen Cholesterinspiegel testen möchte, ist beim Arzt oder in der Apotheke gut aufgehoben. Die Testergebnisse eines Bluttests ergeben meist mehrere Werte: Unter anderem das HDL (High Density Lipoprotein), umgangssprachlich gutes Cholesterin genannt, das schlechte LDL (Low Density Lipoprotein), das Verhältnis der beiden zueinander und das Gesamtcholesterin. Die Richtwerte können variieren, je nachdem ob noch andere Risikofaktoren oder Vorerkrankungen bestehen.

Sinkt ein erhöhter LDL-Wert trotz konsequenter Ernährungsumstellung nicht, ist eine Abklärung beim Arzt erforderlich. Mit rezeptpflichtigen Medikamenten lassen sich hohe Werte oft gut in den Griff kriegen.

