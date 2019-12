Im Themenspezial der Neuen Apotheken Illustrierten erklären wir, was künstliche Intelligenz für die Medizin tun kann.

Wie Computer der Gesundheit helfen

Die aktuelle Ausgabe der Neuen Apotheken Illustrierten vom 1. Januar 2020 liegt in vielen Apotheken bereit. Im aktuellen Themenspezial geht es darum, was künstliche Intelligenz für die Medizin und Gesundheit tun kann.

Künstliche Intelligenz (KI) begegnet uns im Alltag bereits oft, ohne dass wir es bemerken. Wo das unter anderem der Fall ist, wie KI-Systeme grundsätzlich funktionieren und welche Grenzen es für sie bisher gibt, lesen Sie zum Einstieg in das Themenspezial. In der aktuellen Ausgabe zeigen wir zudem, in welchen Bereichen der Medizin man sie bereits erprobt.

Vitamin D stellt der Körper als einziges Vitamin selbst her. Allerdings braucht er dazu Sonnenlicht. Und das ist in der kalten Jahreszeit Mangelware. Einen kleinen Beitrag zum Ausgleich liefert eine an Vitamin D reiche Ernährung. Mehr dazu im Beitrag Vitamin D aus Lebensmitteln online bei aponet.de.

Weitere Themen sind unter anderem: Zahnprothesen richtig reinigen +++ So wichtig sind Mineralstoffe +++ Yoga im Schwebezustand

Einzelne Beiträge dieser Ausgabe finden Sie in voller Länge hier bei aponet.de im Bereich der Neuen Apotheken Illustrierten. Sie möchten das komplette Heft lesen? Kein Problem: Die Apothekenliste sagt Ihnen, wo Sie in Ihrer Nähe die Neue Apotheken Illustrierte bekommen.

