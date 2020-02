Eine gebräunte Haut, die sich Solariumgänger wünschen, zeigt Schäden im Erbgut der Hautzellen an, aus denen sich Krebs entwickeln kann.

Krebsgefahr: Experten fordern Solarium-Verbot

Die Deutsche Krebshilfe fordert ein bundesweites Verbot von Sonnenstudios. Jährlich verursacht der Gebrauch dieser Geräte den Experten zufolge europaweit bei etwa 3.400 Menschen schwarzen Hautkrebs. In etwa 800 Fällen führt dieser zum Tod.

"Seit einem Jahrzehnt sind Solarien als eindeutig krebserregend eingestuft. Das Nutzungsverbot für Minderjährige wird jedoch völlig unzureichend eingehalten", erläutert Gerd Nettekoven, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Krebshilfe die Forderung nach einem Solarienverbot. Das Nutzungsverbot für Kinder und Jugendliche existiert seit 2009. Trotzdem hätten allein im Jahr 2018 schätzungsweise 140.000 Minderjährige unter einer Sonnenbank gelegen, wie Zahlen der bundesweiten Beobachtungsstudie "Nationales Krebshilfe-Monitoring zur Solariennutzung (NCAM)" belegen.

Es sei ein wahnwitziger Trugschluss, dass gebräunte Haut als gesund und schön gelte. "Der Bräunungsprozess ist immer ein Hilfeschrei der Haut. Jede Solariennutzung führt zu gesundheitlichen Schäden", sagt Professor Dr. Eckhard Breitbart, Dermatologe und Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Dermatologische Prävention (ADP), die das Solariumverbot unterstützt.

UV-Strahlung ist der größte Risikofaktor für Hautkrebs

Jährlich erkranken etwa 37.000 Menschen in Deutschland an einem malignen Melanom, dem gefährlichen schwarzen Hautkrebs. Die internationale Krebsforschungsagentur (IARC) der Weltgesundheitsorganisation (WHO) stuft sowohl die natürliche UV-Strahlung der Sonne als auch die künstlich erzeugte in Solarien in die höchste Risikogruppe der krebsauslösenden Faktoren ein. Die WHO und andere wissenschaftliche Gremien raten daher dringend von jeglicher Solariennutzung ab.

UV-Strahlung verursacht neben der gewünschten Bräunung binnen Sekunden Schäden im Erbgut der Hautzelle. Aus Zellen mit solch geschädigtem Erbgut kann sich auch Jahrzehnte später noch Hautkrebs entwickeln. Die Hautbräune stellt lediglich eine Schutzreaktion der Haut dar und ist kein Zeichen von Gesundheit. Besonders die Haut von Kindern und Jugendlichen ist empfindlich gegenüber UV-Strahlung und das Risiko einer Hautkrebserkrankung ungleich höher als bei Erwachsenen.

