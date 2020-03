Im Titelbeitrag der Neuen Apotheken Illustrierten erklären wir, was Spannungskopfschmerz begünstigt und wie man ihn behandelt.

Alles gegen Kopfschmerzen

Unter Kopfschmerzen leiden extrem viele Menschen. Je nach Ausprägung und Ursache kann es sich allerdings um ganz unterschiedliche Kopfschmerz-Arten handeln, die verschieden therapiert werden. In der Neuen Apotheken Illustrierten vom 15. März startet die neue Serie "Alles gegen Kopfschmerzen" mit dem ersten Teil zum Thema Spannungskopfschmerzen.

Fast jeder Deutsche leidet hin und wieder unter Kopfschmerzen. Woran man die vier häufigsten Arten erkennt, welche Ursachen sie haben und wie sie sich behandeln lassen, erfahren Sie in unserer neuen Serie. Der erste Teil widmet sich den sogenannten Spannungskopfschmerzen, bei denen sich Betroffene zeitweise so fühlen, als stecke ihr Kopf in einem Schraubstock.



Vogelzwitschern, Telefonklingeln, eine laufende Kaffeemaschine: Für manche Menschen sind alltägliche Höreindrücke eine Qual. Sie leiden an einer Geräuschüberempfindlichkeit, einer Hyperakusis. Ohne Ohrstöpsel trauen sich Patienten oft nicht mehr vor die Tür, doch dies verschlimmert ihr Problem auf Dauer. Mehr dazu im Beitrag Wenn die Welt zu laut wird online bei aponet.de.

Weitere Themen sind unter anderem: Radon: Risiko für die Gesundheit +++ Eine Kur für Mama oder Papa +++ Herzstillstand: Jeder kann erste Hilfe leisten

