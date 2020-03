Um die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus zu bremsen, unternehmen auch Apotheken spezielle Maßnahmen.

Vorsichtsmaßnahmen in Apotheken wegen Coronavirus

Um die schnelle Verbreitung von SARS-CoV-2 hinauszuzögern, haben viele Krankenhäuser, Arztpraxen und anderen Gesundheitseinrichtungen strenge Regeln eingeführt. Auch in Apotheken gelten jetzt vielerorts Vorsichtsmaßnahmen wie eine Begrenzung der Zahl an Kunden, die gleichzeitig in der Offizin sein dürfen.

"Wir bitten unsere Patienten um Verständnis für diese Maßnahmen. Sie dienen nicht nur dem Schutz des Apothekenteams, das ja auch morgen und übermorgen noch für die Patienten da sein muss. Sie dienen genauso dem Schutz der Menschen, die in die Apotheke kommen, insbesondere der älteren Patienten", sagt Friedemann Schmidt, Präsident der ABDA – Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände e.V.

Wer erkältet ist, soll in der Apotheke anrufen

Patienten mit Atemwegsinfekten sollten Apothekenräume derzeit möglichst gar nicht betreten, egal ob es sich um eine Erkältung oder eine vermutete Corona-Infektion handelt. "Wer erkrankt ist, sollte am besten gesunde Angehörige oder Nachbarn darum bitten, etwas abzuholen. Wir empfehlen, in der Apotheke anzurufen und das Weitere telefonisch abzusprechen", empfiehlt Schmidt. Viele Apotheken bieten auch Botendienste an, allerdings wird auch diese Dienstleistung aktuell stark nachgefragt.

Einige Apotheken sind durch die angespannte Personalsituation gezwungen, ihre Öffnungszeiten zu kürzen. Schmidt: "Die Arzneimittelversorgung durch Apotheken ist aber gesichert. Die Apotheken bleiben als systemrelevante Institutionen bundesweit geöffnet und versorgen auch im Nacht- und Notdienst", versichert Schmidt.

