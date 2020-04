Die nächstgelegene Notdienst-Apotheke lässt sich zu Hause oder unterwegs bequem mit dem Smartphone oder Computer finden.

Osterferien in der Corona-Krise: dienstbereite Apotheken vor Ort

Erfahrungsgemäß suchen Patienten besonders häufig zur Reisezeit an Ostern eine Notdienst-Apotheke. Dieses Jahr bleiben die Menschen wegen der Corona-Pandemie zu Hause, die Apotheken sind aber wie gewohnt an den Feiertagen dienstbereit. Wo sich die nächstgelegene befindet, sagt die Notdienstsuche auf aponet.de sowie der Apothekenfinder 22 8 33.

Patienten, die den begründeten Verdacht haben, sich mit dem neuartigen Coronavirus infiziert zu haben, sollen nicht direkt in die Apotheke oder Arztpraxis aufbrechen, sondern sich vorab telefonisch informieren. Ärztlichen Rat gibt es unter der bundesweit einheitlichen Rufnummer 116 117 oder per Telefon in der jeweiligen Hausarztpraxis. Telefonische Informationen zu Arzneimitteln kann die Apotheke vor Ort geben - auch im Notdienst. Deren Kontaktdaten gibt es bei aponet.de oder im Apothekenfinder 22 8 33. Darauf weist die ABDA – Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände hin, die den Apothekenfinder 22 8 33 betreibt und darin alle 19.075 öffentlichen Apotheken sowie nachts und feiertags die 1.300 Notdienstapotheken listet.

Das Gesundheitsportal aponet.de ist mobil und von zu Hause aus bequem zu erreichen. Wer lieber anrufen möchte oder eine App bevorzugt, liegt mit dem Apothekenfinder 22 8 33 richtig. Dieser ist als kostenfreie App für Smartphones aus dem App Store bzw. Google Play Store erhältlich sowie als mobile Webseite www.apothekenfinder.mobi. Per Mobiltelefon kann man bundesweit ohne Vorwahl die 22 8 33 anrufen oder eine SMS mit der fünfstelligen Postleitzahl dorthin schicken (69 Cent pro Minute/SMS). Von zu Hause aus können Patienten kostenfrei die Festnetznummer 0800 00 22 8 33 wählen.

