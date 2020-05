Im Titelbeitrag der Neuen Apotheken Illustrierten geht es um Krebsprävention und die aktuelle Lage in Deutschland.

Moderne Krebstherapie: Mehr Hoffnung bei Krebs

Krebs: Ein Wort, das nach wie vor große Furcht auslöst. Noch immer setzen es viele mit einem Todesurteil gleich. Dass es sich heutzutage bei einer ganzen Reihe von Krebsarten nicht mehr so verhält und sich auch in der Vorsorge manches verbessert hat, zeigt ein Blick auf die Situation in Deutschland. Mehr dazu erfahren Sie im ersten Teil einer vierteiligen Serie in der aktuellen Ausgabe der Neuen Apotheken Illustrierten.

Virusbedingte Seuchen haben in den letzten Jahren wiederholt für Schlagzeilen gesorgt − Ebola in Afrika, davor SARS, das Schwere Akute Respiratorische Syndrom, oder MERS, eine Atemwegsinfektion mit Schwerpunkt auf der arabischen Halbinsel. Doch die verantwortlichen Erreger konnten sich nicht weltweit verbreiten wie das Covid-19 verursachende Virus SARS-CoV-2. Ein Experte erklärt, warum das so ist. Mehr dazu lesen Sie auch im Beitrag "Warum sich Covid-19 weltweit verbreiten konnte", online auf aponet.de.

Weitere Themen sind unter anderem: In zehn Schritten zum ferienfitten Fahrrad +++ Sonnenschutz selbst machen? Besser nicht! +++ Depressionen werden im Alter oft unterschätzt

