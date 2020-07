Im Themenspezial der Neuen Apotheken Illustrierten dreht sich alles um Licht und Wärme für die Gesundheit.

Heilsames Licht: Sonne für die Gesundheit

Die Sonne: Ihr Licht und ihre Wärme sorgen für das Wohlergehen sowie die Gesundheit von Körper und Psyche. Ihre heilsamen Wirkungen sind vielfältiger als gedacht. In der aktuellen Ausgabe der Neuen Apotheken Illustrierten dreht sich alles um heilsames Licht.

Schon seit der Antike vertrauen Menschen auf heilsame Effekte von Sonnenlicht. Bei vielen Hauterkrankungen wirkt es dank seiner Ultraviolett-Anteile (UV-Licht). Im aktuellen Spezial erfahren Sie unter anderem, wie es die Haut beeinflusst und gegen welche Erkrankungen Ärzte es erfolgreich anwenden.

Eine Blasenentzündung verläuft nicht nur schmerzhaft, die Bakterien können sich auch im Körper ausbreiten. Vor allem Frauen leiden immer wieder darunter. Doch Betroffene haben mehr Möglichkeiten als die Einnahme von Antibiotika, um etwas dagegen zu unternehmen. Dr. Mohamed Al-Shurbaji, niedergelassener Urologe in Mülheim an der Ruhr sowie Kooperationsarzt am Alfried Krupp Krankenhaus in Essen, macht seit vielen Jahren gute Erfahrungen mit einer Impfung. Mehr dazu online bei aponet.de.

Menschen mit Venenleiden profitieren schon lange von Kompressionsstrümpfen. Inzwischen nutzen immer mehr Sportler dieses Hilfsmittel ebenfalls. Schlägt sich das positiv auf Leistung und Gesundheit nieder? Mehr dazu erklärt Dr. Uwe Kirschner, Venenfacharzt aus Mainz, im Interview auf aponet.de.

Weitere Themen sind unter anderem: Gefahr durch Umwelthormone? +++ Insulintherapie: Vorsicht Hautveränderungen +++ Grillen: So geht’s lecker und gesund

