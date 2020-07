Im ersten Teil der neuen Serie „Gutes Bauchgefühl“ dreht sich alles um das Thema Reizdarm.

Hilfe beim Reizdarmsyndrom

Der Darm ist ein Sensibelchen. Gerät er aus der Balance, etwa durch Krankheitserreger, ein übereifriges Immunsystem oder die Psyche, macht sich das oft durch Beschwerden wie Verstopfung, Durchfall oder Bauchschmerzen bemerkbar. In der neuen Serie "Gutes Bauchgefühl", die in der aktuellen Ausgabe der Neuen Apotheken Illustrierten startet, dreht sich alles um Magen-Darm-Gesundheit.

Im ersten Teil der Serie "Gutes Bauchgefühl" erläutert Verdauungsexperte Professor Dr. Martin Storr, wie sich das Reizdarmsyndrom äußert und was nach neuesten Erkenntnissen wirklich gegen die Beschwerden hilft. Unter anderem erklärt der Experte, was die FODMAP-Diät ist und wie sie bei dem Krankheitsbild helfen kann.

Viele Frauen haben während ihrer Periode mit Schmerzen zu kämpfen. Bei einigen fallen sie so heftig aus, dass sie ihren Alltag kaum noch bewältigen können. Sie leiden unter Endometriose, einer chronischen Unterleibserkrankung. Diese trifft schätzungsweise eine von zehn Frauen. Mehr dazu erklärt Professor Dr. Sylvia Mechsner, Leiterin des Endometriosezentrums an der Charité Universitätsmedizin in Berlin, im Beitrag Starke Regelschmerzen sind nicht normal auf aponet.de.

