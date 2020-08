Trend aus Japan: Im Wald baden

Ein Spaziergang im Wald tut Körper und Seele gut. Was wir intuitiv spüren, haben Wissenschaftler schon vor vielen Jahren in Studien untersucht. Ein "Bad in der Waldluft" lindert Stress, senkt den Blutdruck und wirkt sich positiv auf die Atemwege aus. Mehr dazu lesen Sie in der aktuellen Ausgabe der Neuen Apotheken Illustrierten vom 15. August 2020.

In Japan gilt das sogenannte Waldbaden, auch bekannt als "Shinrin Yoku", schon lange als eine anerkannte Präventionstherapie. In Deutschland gibt es ähnliche Bestrebungen. NAI-Redakteurin Natascha Koch hat mit Experten gesprochen und das Waldbaden selbst ausprobiert. Was die Wissenschaft dazu sagt und warum ein Waldbad ganz anders ist, als ein Spaziergang, lesen Sie in der aktuellen Ausgabe der Neuen Apotheken Illustrierten.

Ärzte sprechen von einer Hochrisiko-Schwangerschaft, wenn Frauen mit Diabetes Kinder bekommen. Kathi Schanz, Typ-1-Diabetikerin und zweifache Mutter, hat die Herausforderung angenommen und gemeistert. Heute macht sie anderen Frauen Mut und gibt ihre Erfahrungen weiter. Mehr dazu lesen Sie im Beitrag "Kinderwunsch mit Diabetes" online bei aponet.de.

Weitere Themen sind unter anderem: Herzmuskelentzündung trifft auch Jüngere +++ Impfschutz in Corona-Zeiten +++ 10 Heilpflanzen für den Sommer

